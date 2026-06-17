Während der TV-Übertragung des WM-Spiels zwischen Frankreich und Senegal kommt es zu einem emotionalen Moment, als Experte Thomas Müller seinen ehemaligen Bayern-Teamkollegen Sadio Mané herbeiwinkt. Die zwei sprechen kurz, Müller gibt ihm einen Tipp und erfährt flüsternd eine Prognose. Unterdessen siegt Frankreich dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappé, der damit französischer WM-Rekordtorschütze wird.

In einem herzlichen Wiedersehen vor dem WM-Gruppenspiel zwischen Frankreich und Senegal kam es zu einem besonderen Moment: Thomas Müller erblickte seinen ehemaligen Teamkollegen Sadio Mané während der Live-Analyse und rief ihn enthusiastisch zu sich.

Die zwei Herren hatten insgesamt 27 Spiele gemeinsam beim FC Bayern München absolviert. Der Ausruf war im Fernsehen deutlich zu hören, worauf Müller sich sofort entschuldigte. Moderatorin Laura Wontorra kommentierte diesen Zwischenfall humorvoll und fragte, ob Müller eher als Experte oder als Fan die WM verfolge. Mané kam schließlich herüber, um Müller und Mats Hummels zu begrüßen, und reichte auch Wontorra die Hand.

Müller gab ihm den Rat, ein paar Tore zu schießen, und Mané flüsterte ihm etwas zurück. Auf Wontorras Nachfrage, was gesagt wurde, antwortete Müller scherzhaft, er habe gehört, dass Senegal 2:1 gewinne, was für Gelächter sorgte. Während des Spiels zeigten sich die Senegalesen kämpferisch, unterlagen jedoch am Ende mit 1:3 den favorisierten Franzosen. Kylian Mbappé erzielte zwei Tore und ist damit nun alleiniger französischer Rekordtorschütze bei Weltmeisterschaften mit insgesamt 14 Treffern.

Er setzt damit seine Jagd auf den deutschen Rekordhalter Miroslav Klose mit 16 Toren fort. Das Spiel war geprägt von der dominanten französischen Offensive, wobei Mbappé einmal mehr seine Klasse unter Beweis stellte und den Unterschied machte. Die senegalesische Mannschaft zeigte trotz der Niederlage eine couragierte Leistung, konnte die Überlegenheit der Franzosen aber nicht dauerhaft breach. Der Sieg festigte Frankreichs Position in der Gruppe I und untermauerte ihren Status als Titelkandidat.

Mbappés Doppelpack war ein进一步es Zeichen seiner außergewöhnlichen Treffsicherheit auf der größten Bühne. Dieser Erfolg bringt ihn nur noch zwei Tore von Kloses langjährigem Rekord entfernt. Die Begegnung wurde von einem emotionalen Wiedersehen der alten Bayern-Kollegen Müller und Mané begleitet, das für einen leichten, humorvollen Moment in der ansonsten ernsten Berichterstattung sorgte. Münchens TV-Experten zeigten sich menschlich nahbar und schufen eine angenehme, lockere Atmosphäre während der Übertragung.

Die Verbindung zwischen Müller und Mané, die viele Jahre Seite an Seite gespielt haben, war deutlich spürbar und bereicherte die Sendung. Insgesamt war es ein unterhaltsames Spiel mit klarem Ausgang, aber auch einiger Spannung durch den frühen senegalesischen Ausgleich. Frankreichs Kader präsentierte sich tief und qualitativ hochwertig, während Senegal mit Kampf und Einsatz überzeugte. Die WM in Katar liefert weiterhin Geschichten sowohl auf als auch neben dem Platz





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