Studie des CNIC offenbart, dass die ständige Kontraktion des Herzens die Zellteilung blockiert. Das erklärt die begrenzte Selbstheilung und stellt die Herz-Kreislauf-Medizin vor große Herausforderungen.

Das menschliche Herz ist ein muskuläres Hochleistungsorgan mit vier Kammern und vier Klappen, das alle Organe kontinuierlich mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. In rund 100.000 Schlägen täglich pumpt es unaufhörlich Blut und verbindet dabei den Lungen- mit dem Körperkreislauf. Die Doppelpumpe erzeugt ihren eigenen Takt und verfügt über eine eigene Blutversorgung durch die Herzkranzgefäße. Doch genau diese ständige mechanische Arbeit limitiert die Fähigkeit des Organs, sich selbst zu reparieren.

Evolutionsbedingter Zielkonflikt der Zellen

Das Herz hat sich im Laufe der Evolution darauf ausgerichtet, kontinuierliche Funktion über Regeneration zu stellen. Diese Entscheidung birgt ein fundamentales Problem für die moderne Medizin, da Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland die häufigste Todesursache überhaupt darstellen. Die fortlaufenden Kontraktionen der Herzmuskelzellen, die das Herz schlagen lassen, könnten ihre Fähigkeit begrenzen, sich zu teilen und beschädigtes Gewebe zu ersetzen. Diese mechanische Aktivität verhindert wahrscheinlich weitgehend, dass sie sich teilen und geschädigte Areale erneuern.

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Erwachsene Menschen besitzen das Herz mit einer sehr begrenzten Regenerationsfähigkeit. Die Fähigkeit zur Erneuerung der Zellen nimmt kurz nach der Geburt stark ab, wenn das Herz außerhalb des Mutterleibs stärker arbeiten muss. Dieser biologische Wandel markiert den Beginn eines lebenslangen Mangels an natürlichen Reparaturmechanismen, der schwerwiegende Folgen für die Gesundheit nach Verletzungen hat.

Forschung des CNIC zeigt Mechanismus auf

Für eine aktuelle Studie untersuchte das Team um Florian Weinberger vom spanischen Herz-Kreislauf-Forschungszentrum CNIC, warum das Herz so reagiert. Getestet wurden unter anderem aus menschlichen Stammzellen gewonnene Herzmuskelzellen, künstlich hergestelltes Herzgewebe, lebende Gewebeschnitte aus menschlichen Herzen und Mäuse. Das Ziel war es, den Zusammenhang zwischen Bewegung und Zellteilung auf molekularer Ebene zu entschlüsseln.

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Wurde die Kontraktion gehemmt, lösten sich in den untersuchten Zell- und Gewebemodellen geordnete Strukturen auf, die Sarkomere. Die Herzmuskelzellen zeigten häufiger Anzeichen von Zellzyklusaktivität. In Stammzell-basierten Modellen beobachtete das Team auch vollständige Zellteilungen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Fehlen der mechanischen Spannung ein Signal für die Teilungsbereitschaft ist.

Setzte die Kontraktion wieder ein, ordneten sich die Sarkomere erneut und die Zellzyklusaktivität ging zurück. Bei Mäusen fand das Team dagegen keinen eindeutigen Nachweis vollständiger Zellteilungen. Dieser Unterschied zwischen menschlichen Modellen und Nagetieren unterstreicht die Komplexität der menschlichen Physiologie und die Notwendigkeit spezifischer Forschung am menschlichen Gewebe.

Schwere Folgen bei Herzanfällen

Die geringe Regenerationskraft wird besonders deutlich, wenn ein Herzkranzgefäß so stark verengt oder plötzlich verschlossen wird, dass ein Teil des Herzmuskels nicht mehr ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt wird. Ohne rasche Behandlung sterben Herzmuskelzellen ab. Dieser Vorgang ist irreversibel, da das Organ keine ausreichenden Reserven zur Neubildung hat.

Überlebt der Betroffene, ersetzt das Herz das abgestorbene Gewebe meist nicht vollständig durch neue Muskelzellen. Häufig entsteht stattdessen Narbengewebe. Das kann die Pumpfunktion dauerhaft beeinträchtigen. Diese bleibende Schädigung führt oft zu chronischer Herzinsuffizienz und reduziert die Lebensqualität der Patienten erheblich über Jahre hinweg.

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Zukünftige Therapien und Herausforderungen

Es handle sich um einen grundlegenden biologischen Zielkonflikt, hieß es von der Forschungsgruppe. Herzmuskelzellen müssen sich kontinuierlich immer wieder zusammenziehen, um das Leben zu erhalten. Genau diese mechanische Aktivität verhindert jedoch wohl weitgehend, dass sie sich teilen und beschädigtes Gewebe ersetzen. Die Forschungsergebnisse von Florian Weinberger bieten daher einen Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen in der regenerativen Medizin.

Eine zentrale Herausforderung wäre demnach, die Vermehrung von Herzmuskelzellen anzuregen, ohne die lebenswichtige Pumpfunktion zu beeinträchtigen. Wissenschaftler müssen Wege finden, den Zellzyklus zu aktivieren, ohne die rhythmische Kontraktion zu stoppen. Für mögliche regenerative Therapien sei es aber noch ein weiter Weg. Die Entwicklung sicherer Behandlungen, die diesen Konflikt auflösen, bleibt eine der größten Aufgaben im Bereich der Herz-Kreislauf-Medizin.