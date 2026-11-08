Herzog beauftragt Eisenkot mit Regierungsbildung in Israel

Präsident Izchak Herzog beauftragt Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung in Israel. Dem Oppositionsführer fehlen 13 Stimmen für eine Mehrheit in der Knesset, die Frist beträgt 28 Tage.

Der israelische Präsident Izchak Herzog beauftragt den Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot offiziell mit der Regierungsbildung in Israel. Ein Sprecher des Präsidialamtes teilte mit, Herzog habe den Vorsitzenden der Mitte-Partei Jaschar für Sonntag um 16.00 Uhr MEZ in seine Residenz in Jerusalem eingeladen.

Eisenkot ist der wichtigste Gegenspieler des langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Dieser muss nach der Parlamentswahl vom 27. Oktober um sein Amt bangen, denn Eisenkot hat nun die Chance, eine neue Koalition zu schmieden.

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Eisenkot hat 28 Tage für die Koalitionsbildung

Gadi Eisenkot hat zunächst 28 Tage Zeit, um eine Regierungskoalition zu formen. Staatspräsident Izchak Herzog kann diese Frist um maximal 14 Tage verlängern.

Vorausgegangen waren Konsultationen des Präsidenten mit allen in der Knesset vertretenen Parteien. Fraktionen, die zusammen auf 67 der 120 Sitze im Parlament kommen, empfahlen Eisenkot für die Regierungsbildung.

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Eine Garantie für eine erfolgreiche Koalitionsbildung sind diese Empfehlungen jedoch nicht. Konflikte zwischen und innerhalb der politischen Lager sowie zahlreiche rote Linien erschweren Kompromisse.

Scheitert Eisenkot, kann Herzog ein anderes Mitglied des Parlaments beauftragen. Dafür stehen weitere 28 Tage zur Verfügung. Als möglicher Kandidat für diesen Fall gilt Benjamin Netanjahu.

Netanjahus Aufruf zur nationalen Einheit

Benjamin Netanjahu hat die Oppositionsparteien praktisch in letzter Minute zur Bildung einer Regierung der nationalen Einheit aufgerufen. Wer diese Regierung anführen soll, ließ er offen.

Zu dieser Regierung sollten nach Netanjahus Vorstellung neben seinem Likud und den beiden ultraorthodoxen Parteien auch die rechtsextremen Parteien Religiöser Zionismus von Finanzminister Bezalel Smotrich sowie Ozma Jehudit von Polizeiminister Itamar Ben-Gvir gehören.

Zugleich warnte der am längsten amtierende Ministerpräsident Israels vor einer Regierung, die auf die Unterstützung der beiden arabischen Parteien angewiesen wäre. Eine solche Regierung würde Israel von innen heraus zerstören, behauptete Netanjahu.

Gadi Eisenkot bezeichnete den Aufruf als 'billige PR-Masche'. Ausgerechnet jener Mann, der die israelische Gesellschaft gespalten habe, spreche nun von Einheit, weil er erkannt habe, dass seine Tage im Amt gezählt seien. Netanjahu habe zudem nie eine Vereinbarung eingehalten, die er mit politischen Partnern unterzeichnet habe.

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Eisenkot forderte, Netanjahus Bündnis mit den Extremisten öffentlich aufzulösen, falls es ihm ernst sei. Auf X schrieb Eisenkot, jetzt sei es an der Zeit, eine nationale Notstandsregierung zu bilden. Aus seiner Sicht ist eine stabile Regierung dringend nötig, um eine weitere Wahlrunde zu verhindern und Netanjahu aus dem Amt zu drängen.

Rechnerische Wege zur Mehrheit im Parlament

Das aus vier Parteien bestehende Oppositionslager von Gadi Eisenkot verfügt über 48 der 120 Sitze in der Knesset. Für eine Mehrheit fehlen ihm damit 13 Stimmen.

Diese könnten von den beiden arabischen Parteien Vereinte Liste und Raam kommen, die zusammen 19 Mandate gewonnen haben. Beide hatten Eisenkot für den Auftrag zur Regierungsbildung empfohlen. Innerhalb des Oppositionslagers gibt es jedoch erhebliche Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit arabischen Parteien, sowohl bei einer Koalitionsbeteiligung als auch bei einer Tolerierung einer Minderheitsregierung.

Rein rechnerisch könnten die entscheidenden Stimmen auch von den ultraorthodoxen Parteien Vereinigtes Thora-Judentum (UTJ) und Schas kommen, die bislang Netanjahus Lager angehören. Zusammen verfügen sie über 13 Stimmen, was einer Regierungskoalition eine knappe Mehrheit von 61 der 120 Stimmen verschaffen würde.

Die Schas-Partei hat Netanjahu für die Regierungsbildung empfohlen, während UTJ auf eine Empfehlung verzichtete. Der Sender Channel 12 berichtete, Schas werde keinen Widerstand leisten, sollte der geistliche Führer der UTJ einer Regierung unter Ministerpräsident Eisenkot zustimmen. Als wesentliches Hindernis gilt bislang der Streit über die Wehrpflicht, ein großes Aufregerthema in Israel, denn Schas und UTJ verlangen weitreichende Ausnahmen für ultraorthodoxe Juden.