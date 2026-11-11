Das Herzog von Ratibor-Rennen in Krefeld ist das letzTe deutsche Grupperennen der Saison 2026. mit elf Zweijährigen, internationalen Teilnehmern und einer Poolgarantie von 11.111 Euro bietet das Event ein abwechslungsreiches Programm für Besucher und Rennsportfans.

Hauptveranstaltung des Saisonfinales

Teilnehmer und Trainer

Am Samstag,dem 11. November 2026, steht das Herzog von Ratibor-Rennen im Mittelpunkt des Krefeld er Saisonfinales. Das Rennen, das im Rahmen einer Karte mit acht Grupperennen auf der Stadtwald-Rennbahn stattfindet,ist das letzte deutsche Grupperennen der Saison und zieht sowohl nationale als genauso internationale Teilnehmer an. Mit elf Zweijährigen im Feld ist es das größte Startfeld seit 2008 und bietet ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher.

Der Favorit Guantanamo trägt die Farben des ältesten Privatgestüts Deutschlands, dem Gestüt Schlenderhan. Der in Köln siegreiche Alson‑Sohn, der sich gegen eine Nachnennungsgebühr für die Gruppe‑III‑Prüfung qualifiziert hat, wird von Trainer Peter Schiergen geführt und von Stalljockey Bauyrzhan Murzabayev reitend. asket, ein Sohn des Sea The Moon, hat ebenfalls einen starken Auftritt gezeigt und wird von Maxim Pecheur trainiert. Weitere internationale Akteure sind Otonosama, der unter Mickael Forest von Hiroo Shimizus geführt wird, und Bostonmasachusets, der von Ioannis Karathanasis trainiert wird und von Michael Cadeddu reitend ist.

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Wettangebote und Sonderaktionen

Der Krefelder Rennclub bietet neben dem Hauptrennen eine Wettchance des Tages an. in einer Viererwette,die im Ausgleich III über 2350 Meter ausgespielt wird, steht eine Poolgarantie von 11.111 Euro. Diese Aktion wird im Rahmen des "Traumjob‑Rennens" im sechsten Tagescheck entschieden. für die Besucher gibt es zudem ein kostenloses Busshuttle zwiSchen dem Hauptbahnhof und der Rennbahn sowie kostenlose Eintrittskarten für Erwachsene und Jugendliche, die im ServiceCenter am Ostwall oder online beantragt werden können. zusätzlich wird das neue Eventkonzept "Trackside Beats" vorgestellt, das ein modernes, frisches und einfach anderses Daydrinking‑Feeling verspricht und nach den Rennen bis 18 Uhr in den Party‑Modus schaltet.

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Technologische Neuerungen und weitere Highlights

Deutscher Galopp hat die Kennzeichnung von Vollblütern auf moderne Thermochip‑Transponder umgestellt, was erstmals bei der Fohlenjahrgang 2025 sichtbar wird. Trainer können die Chips zur kontaktlosen Temperaturmessung im Trainingsalltag nutzen. ein weiteres Highlight des Tages ist die vierjährige Stute Santagada,die in München-Riem mit einem Sieg im Großen Allianz Preis von Bayern ihre Karriere gekrönt hat. Das Rennen, das mit 155.000 Euro dotiert ist, war ihr siebter Gruppensieg in drei Jahren. Diese Entwicklungen zeigen, dass die deutsche Rennszene sowohl im sportlichen als auch im technologischen Bereich voranschreitet.