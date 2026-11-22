Herzogin Elizabeth in Bayern ist im Alter von 85 Jahren auf Schloss Wildenwart im Kreis ihrer Familie gestorben.

Ihr Leben war geprägt von Familie, Tradition und sozialem Einsatz. Nun nimmt der bayerische Hochadel Abschied von Herzogin Elizabeth in Bayern. Eine Familie nimmt Abschied von einem geliebten Menschen: Herzogin Elizabeth in Bayern, †, ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Die Ehefrau von Herzog Max Emanuel, 89, hinterlässt ihren Mann, fünf Töchter und eine Familie, die über Generationen hinweg eng mit dem europäischen Hochadel verbunden ist. Ihre letzten Stunden verbrachte sie an einem Ort, der über Jahrzehnte ihr Zuhause gewesen war: Schloss Wildenwart im Chiemgau. , das Oberhaupt des Hauses Wittelsbach, am Samstag, dem 21. November 2026, öffentlich.

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Seine Schwägerin sei auf Schloss Wildenwart im Kreise ihrer Angehörigen verstorben.

"Herzog Franz von Bayern gibt in tiefer Trauer bekannt, dass seine liebe Schwägerin am 21. November 2026 in Wildenwart im Kreise ihrer Familie von Gott heimgerufen wurde. In Liebe und Dankbarkeit nimmt die Familie Abschied.

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" Mit ihrem Tod verliert das Haus Bayern eine Persönlichkeit, die nicht nur durch ihre Herkunft und ihre Ehe mit Herzog Max Emanuel, sondern auch durch ihr gesellschaftliches Engagement geprägt war. Ihr Ehemann und die gemeinsamen Kinder müssen nun für immer Abschied nehmen. Geboren wurde Elizabeth am Silvestertag 1940 in Schweden. Sie war die Tochter des Diplomaten Graf Carl Ludwig Douglas, †52.

Im Januar 1967 heiratete sie Max Emanuel Herzog in Bayern, den jüngeren Bruder von Herzog Franz, in der Hofkapelle der Münchner Residenz. Aus ihrer Ehe gingen fünf Töchter hervor: Sophie, Marie Caroline, Helene, Elizabeth und Anna. Besonders eng ist die Familie auch mit dem Fürstenhaus Liechtenstein verbunden. Ihre älteste Tochter Sophie in Bayern, 59, heiratete 1993 Erbprinz Alois von Liechtenstein, 58.

Damit war Herzogin Elizabeth auch die Großmutter von Prinz Joseph Wenzel, 31, der eines Tages das Oberhaupt des Fürstenhauses werden soll. Seit 1984 lebte Herzogin Elizabeth gemeinsam mit ihrem Mann auf Schloss Wildenwart im Chiemgau. Dort fand sie nicht nur ihr Zuhause, sondern auch einen Ort, an dem sie ihre Verbundenheit mit Bayern und dessen Traditionen pflegen konnte. Neben ihrem familiären Leben lag ihr das soziale Engagement besonders am Herzen.

Unter anderem übernahm sie die Schirmherrschaft für die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Bayern . Auch für das bayerische Brauchtum und die Volksmusik setzte sie sich mit großer Leidenschaft ein. Mit Herzogin Elizabeth verliert das Haus Bayern eine Frau, die ihre öffentliche Stellung mit sozialer Verantwortung und einer tiefen Verbundenheit zu ihrer Wahlheimat verband. Dass sie ihre letzten Stunden im Kreis ihrer Liebsten auf Schloss Wildenwart verbringen konnte, dürfte für ihre Familie in dieser schweren Zeit ein besonderer Trost sein.