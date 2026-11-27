Der Abschied von Herzogin Elizabeth in Bayern steht bevor. Das Haus Bayern hat die Einzelheiten zu den Trauerfeierlichkeiten und zur Beisetzung der 85-Jährigen bekannt gegeben.

Ihr Leben war geprägt von Familie, Tradition und sozialem Engagement. Nun steht der Abschied von Herzogin Elizabeth in Bayern bevor. Das Haus Bayern hat die Einzelheiten zu den Trauerfeierlichkeiten und zur Beisetzung der 85-Jährigen bekannt gegeben.

Eine Familie nimmt Abschied von einem geliebten Menschen: Herzogin Elizabeth in Bayern ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Die Ehefrau von Herzog Max Emanuel, 89, hinterlässt ihren Mann, fünf Töchter und eine Familie, die über Generationen hinweg eng mit dem europäischen Hochadel verbunden ist. Ihre letzten Stunden verbrachte sie an einem Ort, der über Jahrzehnte ihr Zuhause gewesen war: Schloss Wildenwart im Chiemgau. , das Oberhaupt des Hauses Wittelsbach, am Samstag, dem 21.

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November 2026, öffentlich. Seine Schwägerin sei auf Schloss Wildenwart im Kreise ihrer Angehörigen verstorben.