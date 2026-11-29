Herzogin Meghan erntet mit einem Werbeclip für ihre Marke As Ever Spott. Das Weihnachtsvideo zur Black-Friday-Aktion sorgt auf der Plattform X für Kritik.

Herzogin Meghan erntet mit einem Werbeclip für ihre Marke As Ever Spott. Das Weihnachtsvideo zur Black-Friday-Aktion sorgt auf der Plattform X für Kritik. veröffentlichte einen neuen Clip über ihren Instagram-Account ihrer Lifestyle-Marke As Ever.

Auf der Plattform X folgten zahlreiche spöttische und kritische Kommentare. Mit einem kurzen Reel wollte Herzogin Meghan ihre Black-Friday-Rabatte bewerben. Darin trägt Prinz Harrys Frau einen Kunstpelzmantel, einen cremefarbenen Seidenrock und dunkle Absatzstiefel. Lächelnd betritt sie ein Haus mit weihnachtlich geschmückter Tür.

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Ihre Marke As Ever wirbt dazu mit den Worten: „Eine Kleinigkeit für den Gastgeber, direkt an die Haustür geliefert.