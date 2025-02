Herzogin Meghan in Vancouver: Nostalgie, Stilbewusstsein und tiefe Zuneigung

Herzogin Meghan und Prinz Harry nehmen an den Invictus Games 2025 in Vancouver teil. Meghan überrascht mit Nostalgie für ihre Rolle in 'Suits' und beeindruckt mit ihrem Stilbewusstsein. Sie zeigt große Zuneigung zu den Teilnehmern und unterstützt Harry bei seinem Herzensprojekt.

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) konzentrieren sich derzeit auf die Invictus Games 2025, an deren zahlreichen Veranstaltungen sie in Vancouver teilnehmen. Während eines Treffens mit dem Team USA am Wochenende ließ Meghan, bekannt für ihre Rolle in der Serie Suits, einen Moment der Nostalgie aufkommen. Fans fragten sie nach ihrer Rolle als Rachel Zane, woraufhin sie scherzhaft antwortete: 'Ich entschuldige mich, dass ich keinen Bleistiftrock trage.

' Von 2011 bis 2017 verkörperte Meghan in der erfolgreichen Fernsehserie die ambitionierte Rechtsassistentin, bevor sie sich aus der Schauspielerei zurückzog, um ihr neues Leben mit Harry zu beginnen. Neben den Treffen mit Teilnehmern und Angehörigen bewahrte Meghan während der Spiele eine beeindruckende Balance zwischen Stilbewusstsein und Bodenständigkeit. In den vergangenen Tagen überraschte die zweifache Mutter mit abwechslungsreichen Outfits - vom eleganten, burgunderfarbenen Mantel von Givenchy bis hin zu lässigen Looks wie einem olivfarbenen Cashmere-Ensemble. Darüber hinaus fand sie Zeit, bei einer Kinderlesung 'All Are Neighbors' vorzulesen und bei einem Basketballspiel zwischen Team USA und Team Nigeria begeistert mitzufiebern. Mehrere Teilnehmer beschrieben Meghan als sehr zugewandt und aufmerksam. Ein Athlet berichtete gegenüber dem Magazin People: 'Wenn Meghan dich ansieht, hast du das Gefühl, sie sieht direkt in deine Seele.' Meghans Rolle in der Serie 'Suits' markierte ihren Durchbruch als Schauspielerin und veränderte ihr Leben grundlegend. In einem Blogpost aus dem Jahr 2015 schrieb sie rückblickend, dass ihr die Freude an diesem Moment noch immer in Erinnerung bleibe. Doch 2016 nahm ihr Leben eine neue Wendung, als ihre Beziehung zu Harry öffentlich wurde. Seitdem widmet sie sich nicht nur familiären Verpflichtungen, sondern unterstützt ihren Mann bei Herzensangelegenheiten wie den Invictus Games. Die Spiele sind für das Paar von besonderer Bedeutung, da sie bei der Veranstaltung 2017 zum ersten Mal öffentlich zusammen auftraten - ein Moment, der ihre Liebe sichtbar machte.





