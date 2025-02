Herzogin Meghan kehrt allein nach Montecito zurück, während Prinz Harry an den Invictus Games bleibt

Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchten die Invictus Games in Vancouver. Meghan reist nun zurück nach Montecito, während Harry bis zur Abschlusszeremonie am Sonntag vor Ort bleibt. Meghan und Harry betonten die Bedeutung des Events und Harrys Engagement für die Invictus Games.

Prinz Harry und Herzogin Meghan nahmen an den Invictus Games in Vancouver teil. Meghan unterstützte ihren Ehemann während der fünf Tage des Events. Meghan reist nun allein zurück nach Montecito, während Harry bis zur Abschlusszeremonie am kommenden Sonntag in Vancouver bleibt. Meghan und Harry nahmen an einem Empfang für die Teilnehmer und ihre Angehörigen teil, bei dem Meghan die Unterstützung ihrer Familie für Harry und die Invictus Games betonte.

Sie erzählte von Harrys Hingabe zum Event und wie er sich in den Vorbereitungen engagierte. Harry initiierte 2014 die Invictus Games, die einen Weg zur Genesung für verwundete, verletzte und kranke Soldaten aus aller Welt bieten sollen. Mehr als 500 Teilnehmer aus 25 Nationen werden vom 8. bis 16. Februar an den Spielen in Vancouver und Whistler teilnehmen





gala / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Invictus Games Prinz Harry Herzogin Meghan Vancouver Rückkehr Nach Montecito

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Royal-News vom GALA-Ticker: Meghan unterstützt Harry bei Invictus Games - Eugenie genießt Abend in LondonMeghan Markle und Prinz Harry sind in Vancouver für die Invictus Games. Meghan unterstützt ihren Ehemann in seiner Rolle als Gastgeber. Prinzessin Eugenie wurde in London gesichtet.

Weiterlesen »

Harry und Meghan in Vancouver für die Invictus GamesPrinz Harry und Herzogin Meghan sind in Vancouver angekommen, um die Invictus Games zu unterstützen. Meghan hielt einen rührenden Empfang für Harry und die Teilnehmer des Turniers.

Weiterlesen »

Für Invictus Games in Vancouver: Meghan lobt Harry in einer RedeHarry und Meghan sind am Freitag in Vancouver angekommen. Bei einem Empfang hielt Meghan eine rührende Rede.

Weiterlesen »

Harry und Meghan feiern den Start der Invictus GamesPrinz Harry und Meghan Markle feierten den Auftakt der Invictus Games in Vancouver. Katy Perry und Chris Martin sorgten für Stimmung auf der Bühne des BC Place Stadiums.

Weiterlesen »

Harry und Meghan feiern den Start der Invictus GamesPrinz Harry und Meghan Markle waren bei der Eröffnungsfeier der Invictus Games in Vancouver und Whistler dabei und zeigten sich begeistert von den Musikacts von Katy Perry und Chris Martin. Harry hielt eine emotionale Rede, in der er die Teilnehmer für ihren Mut und ihre Stärke lobte.

Weiterlesen »

Harry und Meghan bei den Invictus Games: Sie feiern Musikacts Katy Perry und Chris MartinHarry und Meghan haben ausgelassen den Start der Invictus Games gefeiert. Auf der Bühne sorgten Katy Perry und Chris Martin für Stimmung.

Weiterlesen »