Herzogin Meghan und Prinz Harry in Brüssel zum Kinderschutz

Herzogin Meghan und Prinz Harry traten in Brüssel zum ersten Mal öffentlich auf, seit Thomas Markle festgenommen wurde. Sie besuchten eine Ausstellung zum Kinderschutz.

Herzogin Meghan und Prinz Harry erschienen am vergangenen Dienstag in Brüssel zu einem öffentlichen Auftritt, der von großer medialer Aufmerksamkeit begleitet wurde. Es handelte sich um ihren ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit, seitdem Meghans Vater, Thomas Markle, in den Vereinigten Staaten festgenommen und des Verdachts wegen des Besitzes kinderpornografischen Materials angeklagt wurde. Das Paar, beide vollständig in Schwarz gekleidet, ging Hand in Hand über den roten Teppich, zeigte jedoch keine Bereitschaft, Fragen der anwesenden Journalisten zu diesem aktuellen Anlass zu beantworten.

Offizielles Programm zum Kinderschutz

Die anwesenden Royals begleiteten die Eröffnung einer speziellen Ausstellung im Europäischen Parlament, die sich mit den Gefahren von Social Media befasste. Die dort präsentierte Installation trägt den Namen Lost Screen Memorial und erinnert an verstorbene Kinder und Jugendliche, die Opfer von Cybermobbing wurden. Ursprünglich war geplant, dass Herzogin Meghan vor dem EU-Parlament eine Rede hielt, die explizit das Thema Kinderschutz behandeln sollte. Aus unbekannten Gründen sagte sie diesen Auftritt jedoch kurzfristig ab, ohne dabei öffentliche Erklärungen abzugeben.

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Prinz Harry warnt vor digitalen Gefahren

Statt seiner Frau trat Prinz Harry vor das Mikrofon und sprach die Kernproblematik des Tages ohne direkten Bezug zu seinem Schwiegervater an. Er betonte in seiner Ansprache, dass alle Kinder unabhängig von ihrem geografischen Standort das Recht darauf haben, sich sicher zu fühlen. Der Duke of Sussex nutzte seine Plattform, um ausdrücklich vor dem süchtig machenden Design moderner Online-Plattformen zu warnen, die besonders gefährdeten Minderjährigen ausgesetzt sind. Er fügte hinzu, dass die Aufmerksamkeit junger Nutzer gekauft und verkauft wird und dass die Menschheit den hohen Preis für diese digitale Ausbeutung bereits sieht.

Gerichtsverfahren gegen Thomas Markle

In den Vereinigten Staaten läuft derweil ein komplexes Rechtsverfahren, das den psychischen Zustand des 82-jährigen Thomas Markle in den Mittelpunkt stellt. Ein medizinisches Gutachten soll klären, ob der Vater von Herzogin Meghan trotz des Verdachts auf eine Demenzerkrankung fähig ist, einen Prozess zu verstehen und sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen. Eine spezialisierte Psychiaterin hat bis zum 20. November Zeit, diese Beurteilung vorzunehmen und das Gericht über die Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten zu informieren.

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Rechtliche Einschätzung durch Expertin Jodi Murphy

Die US-Rechtsanwältin Jodi E. Murphy, die auf Familienrecht spezialisiert ist und viele ältere Mandanten berät, erklärte gegenüber BILD, dass eine Demenz-Diagnose keinen automatischen Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung bietet. Sie wies darauf hin, dass spätere gesundheitliche Verschlechterungen begangene Straftaten nicht rückgängig machen. Falls ein Urteil erfolgt, ist eine Inhaftierung auch bei Demenz nicht ausgeschlossen, wobei viele Gefängnisse spezielle Abteilungen für ältere und kranke Häftlinge betreiben, die pflegeähnliche Strukturen aufweisen.

Haftbedingungen und Prozessort

Thomas Markle musste am vergangenen Freitag erstmals vor einem Bundesgericht in Tampa erscheinen, wo zunächst die Bedingungen seiner vorläufigen Freilassung geregelt wurden. Da er sich keinen eigenen Anwalt leisten kann, wurde ihm eine Pflichtverteidigerin zur Seite gestellt. Er lebt derzeit nur von einer kleinen Rente und steht unter elektronisch überwachtem Hausarrest. Das eigentliche Strafverfahren wurde jedoch in Kalifornien eingeleitet, da dort die Ermittler die mutmaßlichen missbräuchlichen Darstellungen identifiziert haben.