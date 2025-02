Herzogin Meghan verlässt Harry bereits nach fünf Tagen bei Invictus Games

Herzogin Meghan kehrt nach nur fünf Tagen bei den Invictus Games in Vancouver zu ihren Kindern in Kalifornien zurück. Während Prinz Harry bis zur Abschlusszeremonie am Sonntag bleibt, ist Meghans Rückkehr nach Hause laut Quellen bereits geplant und kein Ausnahmefall.

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) begeisterten die Fans mit ihrer traditionsgemäßen Anwesenheit bei den Invictus Games – dieses Mal in Vancouver. Nun ist jedoch klar, dass die Herzogin von Sussex ihren Gatten bereits wieder verlassen hat. Meghan war fünf Tage lang bei der Veranstaltung, doch während ihr Mann bis zur Abschlusszeremonie am Sonntag bleiben wird, kehrte Meghan am Dienstag nach Kalifornien zurück.

Laut Hello! meint eine Quelle aus dem Umfeld von Invictus diesbezüglich: 'Das war immer geplant. Meghan geht nach Hause, um bei ihren Kindern zu sein.' Der Insider betont in diesem Kontext, dass es sich um keine Ausnahme handelt: 'Meghan hat schon die Spiele in Düsseldorf nach fünf Tagen vorzeitig verlassen, um nach Hause zu fahren.' Demnach sei die US-Amerikanerin lediglich vor Ort gewesen, um ihrem Liebsten eine Unterstützung zu sein. Damit sie jedoch nicht zu lange von ihren beiden Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) getrennt ist, reist die 43-Jährige schon jetzt zu ihrem Nachwuchs nach Montecito zurück. Der gemeinsame Auftritt von Meghan und Harry bei den Invictus Games sorgte bei ihren Anhängern für große Freude – insbesondere, da sich zuletzt wilde Krisengerüchte um das Traumpaar rankten. Mit dem Besuch in Kanada wollte die ehemalige Schauspielerin wohl beweisen, dass es in ihrer Ehe absolut keine Probleme gibt. Sie schmiegte sich bei der Eröffnungszeremonie auffällig nah an ihren Gatten – und das soll kein Zufall gewesen sein. Die Körpersprache-Expertin Judi James vermutete gegenüber Daily Mail: 'Meghans Körpersprache bei den Invictus Games sieht nicht nur wie ein natürlicher Ausdruck von Liebe aus.





