Herzogin Meghans stilvolle Auftritte bei den Invictus Games in Australien

Herzogin Meghan und Prinz Harry sind in Australien für die Invictus Games. Meghan präsentiert während ihrer Reise einen eleganten Stil, der auf zurückhaltenden Einheit und minimalistischen Designs basiert. Sie kombiniert oft verschiedene Grüntöne, Blautöne und Braun-Töne und setzt auf hochwertige Materialien und zeitlose Schnitte.

Während eines Besuchs bei einer Familien- und Freundesveranstaltung in Elizabeth wählte sie einen olivfarbenen Pullover mit Dreiviertelärmeln von Dôen, einen passend grünen Rippenrock von La Ligne, Pumps von Ralph Lauren und einen brauen Mantel von Giulia Heritage. Am Nachmittag des dritten Tages besuchte das Paar das Rollstuhlbasketballspiel zwischen den USA und Nigeria. Meghan kombinierte einen marineblauen Pullover von La Ligne mit einer dunkelblauen Jeans von Veronica Beard und schwarzen Stiefel von Stuart Weitzman. Ein hellgrauer Woll-Blazer mit breiten Schultern von Dôen sorgte für einen Hauch von Eleganz. Für ein Treffen mit Familie und Freunden der Teilnehmer wählte Meghan ein wetterfestes Outfit mit einer dunklen, langen Pufferjacke, einer weißen Hose und einem cremefarbenen Turtleneckpullover. Zur Eröffnungszeremonie erschien sie in einem cremeweißen Trenchcoat von Sentaler, einem Modell, das sie bereits im vergangenen Jahr trug. Für die Skeleton-Finals wählte Meghan einen hellen Daunenmantel des Labels Mackage und Handschuhe von Moncler. Am Abend besuchte sie gemeinsam mit Prinz Harry das Spiel der Vancouver Canucks in der Rogers Arena und trug einen braunen Wollmantel von Givenchy, kombiniert mit einem schwarzen Rollkragenpullover und schwarzen Wildleder-Stiefeletten von Maison Valentino.Auf den ersten Tagen der Invictus Games zeigte Meghan sich zurückhaltend gekleidet und mit einem Lächeln im Gesicht. Während des Rollstuhl-Curling-Wettkampfes trug sie ein klassisches Outfit aus Hose und Pullover, kombiniert mit einer gesteppten Wendebomberjacke von Hermès. Zuvor hatte sie einen besonderen Mantel mit Samtkragen getragen, der an den zeitlosen Klassiker von Prinzessin Diana erinnert





