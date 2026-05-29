Herzstillstand am Steuer: Fahrerin (47) verursacht tödlichen Unfall - 16 Sekunden ohne Bewusstsein

Eine 47-jährige Autofahrerin erleidet während der Fahrt einen 16-sekündigen Herzstillstand und verursacht einen Unfall, bei dem zwei 12-jährige Jungen sterben. Die Ermittlungen laufen wegen fahrlässiger Tötung.

Ein tragischer Verkehrsunfall erschüttert Dinslaken . Am Mittwochmorgen gegen 7:45 Uhr verlor eine 47-jährige Frau auf der Hagenstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in eine Gruppe von Kindern.

Zwei zwölfjährige Jungen erlitten schwerste Verletzungen und starben kurz darauf im Krankenhaus. Ein drittes Kind wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die Fahrerin selbst überlebte den Unfall schwer verletzt. Nach Informationen der BILD-Zeitung erlitt die Frau während der Fahrt einen 16-sekündigen Herzstillstand.

In dieser Zeit saß sie leblos am Steuer, während ihr Wagen weiterfuhr. Sie konnte weder bremsen noch lenken oder den Kindern ausweichen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht dem Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung nach. Die 16 Sekunden des Herzstillstands erscheinen auf den ersten Blick kurz, doch für ein fahrendes Auto bedeuten sie eine erhebliche Strecke.

Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h legt das Fahrzeug in dieser Zeit etwa 222 Meter zurück. Die tatsächliche Geschwindigkeit der 47-Jährigen zum Unfallzeitpunkt wird noch ermittelt. Besonders brisant: An ihrem Körper entdeckten die Ermittler einen sogenannten Eventrekorder. Dieses medizinische Gerät wird bei Patienten eingesetzt, die unter ungeklärten Ohnmachtsanfällen oder Herzrhythmusstörungen leiden.

Es zeichnet permanent die Herzaktivität auf und speichert Auffälligkeiten. Die Daten des Eventrekorders sollen nun ausgewertet werden, um den genauen Ablauf des Herzstillstands zu rekonstruieren. Die Frau war offenbar bereits zuvor mit gesundheitlichen Problemen aufgefallen. Nach Recherchen der BILD-Zeitung hatte sie vor etwa einem Jahr bereits einen Unfall verursacht, der ebenfalls auf einen medizinischen Notfall zurückzuführen sein könnte.

Damals blieb es glücklicherweise bei Sachschaden. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob die Fahrerin ihrer Meldepflicht nachgekommen ist und ob ihr der Führerschein hätte entzogen werden müssen. Der Fall wirft grundsätzliche Fragen zur Fahreignung von Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf. Mediziner betonen, dass Patienten mit implantierten Eventrekordern oder bekannten Herzrhythmusstörungen regelmäßig ärztlich überwacht werden müssen.

Im Straßenverkehr kann ein plötzlicher Bewusstseinsverlust fatale Folgen haben. In Dinslaken ist die Trauer groß. Die Schule der beiden getöteten Jungen richtete einen Raum der Stille ein. Bürgermeister und Landrat sprachen den Familien ihr Mitgefühl aus.

Der Unfall hat die kleine Stadt tief getroffen. Die Diskussion um die Verantwortung von Autofahrern mit gesundheitlichen Risiken wird neu entfacht. Während die einen strengere ärztliche Kontrollen fordern, weisen andere darauf hin, dass ein plötzlicher Herzstillstand auch bei bester Vorsorge nicht immer vorhersehbar ist. Die Staatsanwaltschaft muss nun klären, ob die Frau fahrlässig gehandelt hat, indem sie sich trotz ihrer bekannten Erkrankung ans Steuer gesetzt hat.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, droht ihr eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich zu melden. Auch die Auswertung des Eventrekorders wird noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Erst dann wird sich zeigen, ob die 47-jährige Fahrerin zum Zeitpunkt des Unfalls tatsächlich einen Herzstillstand hatte und ob sie in der Lage gewesen wäre, das Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen. Der Fall könnte weitreichende Konsequenzen für die gesetzlichen Regelungen zur Fahreignung haben





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