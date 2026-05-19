Herzzerreißender Abschied: Schauspielerin Lara Joy Körner trauert um ihren Sohn Remo

Die Schauspielerin Lara Joy Körner und ihre Familie nehmen Abschied von ihrem 19-jährigen Sohn Remo, der tragisch in der Isar ertrunken ist. Ein Bericht über den unbegreiflichen Verlust, die Kraft der Gemeinschaft und die letzte Reise eines jungen Menschen.

Das Leben kann innerhalb eines einzigen Augenblicks eine Wendung nehmen, die jede Vorstellungskraft übersteigt und die Welt der Hinterbliebenen in tiefe Dunkelheit stürzt. Für die Schauspielerin Lara Joy Körner und ihre Familie ist diese schmerzhafte Realität nun Alltag geworden.

Noch vor wenigen Jahren war das Leben von Reisen und gemeinsamen Entdeckungen geprägt, wie etwa im Juni 2020, als Lara Joy gemeinsam mit ihrem damals 13-jährigen Sohn Remo die Berge Tirols erkundete. Doch sechs Jahre später ist aus der gemeinsamen Vorfreude auf die Zukunft eine unerträgliche Leere geworden. Der Tod von Remo Aimé Pollert im Alter von nur 19 Jahren hinterlässt eine Lücke, die für seine Eltern, seine Großeltern, seine Geschwister und seine zahlreichen Freunde schlichtweg unbegreiflich bleibt.

Es ist ein Verlust, der die Grundfesten des Familienlebens erschüttert hat und die Frage nach dem Warum in den Raum stellt, auf die es vermutlich niemals eine befriedigende Antwort geben wird. Die tragischen Ereignisse begannen in einer Nacht, die eigentlich im Zeichen der Freude und der Jugend stehen sollte. Remo hatte sich mit Freunden in dem bekannten Münchner Technoclub Blitz an der Museumsinsel getroffen, um zu den rhythmischen Beats der DJs Koze und René Vaitl zu feiern.

Die Party stand unter einem Motto, das im Nachhinein eine besonders bittere Ironie in sich trägt: 'Be who you are. Love is the Message' – Sei, wie du bist. Liebe ist die Botschaft. Inmitten dieser Atmosphäre aus Musik und Gemeinschaft verließ Remo irgendwann den Club und begab sich in Richtung der Isar.

Was in den folgenden Stunden geschah, bleibt ein schmerzhaftes Mysterium, da es keine Zeugen gibt, die den genauen Hergang rekonstruieren könnten. In der Nacht zum 9. Mai wurde sein Körper schließlich an der Ludwigsbrücke von der Feuerwehr geborgen. Eine spätere Obduktion bestätigte die schlimmste Befürchtung: Der junge Schüler, der gerade erst am Beginn seines Erwachsenenlebens stand, war ertrunken.

In dieser Zeit der tiefen Verzweiflung wurde die Gemeinschaft zu einem Anker für die trauernde Familie. Lara Joy Körner und der Vater des Verstorbenen, Heiner Pollert, entschieden sich für einen Weg des Abschieds, der von Offenheit und Liebe geprägt war. Sie luden Freunde, Klassenkameraden und Lehrer des Elftklässlers ein, am offenen Sarg Abschied zu nehmen. Im Bestattungsinstitut am Westfriedhof vereinten sie sich im gemeinsamen Schmerz.

Ein besonders bewegender Moment war die Geste der Mitschüler und Lehrer, welche den Deckel des Eichensarges bemalten. Diese farbenfrohen Zeichen der Zuneigung und der Verbundenheit sollten Remo auf seinem letzten Weg begleiten und den Hinterbliebenen einen kleinen Funken Trost in der überwältigenden Trauer schenken. Es war ein Akt der Liebe, der zeigte, wie sehr der junge Mann in seinem sozialen Umfeld geschätzt wurde und welche Spuren er in den Herzen anderer hinterlassen hat.

Die letzte Ruhe fand Remo an einem der atmosphärischsten Orte seiner Heimatstadt München. Er wurde auf dem verwunschenen Bogenhausener Friedhof beigesetzt, einem Ort, der mit seiner bezaubernden Georgskapelle und den efeubewachsenen Mauern eine fast magische Stille ausstrahlt. In einer symbolträchtigen Entscheidung wurde er im Grab seines Stiefgroßvaters Werner Kreindl beigesetzt, einem ebenfalls bekannten Schauspieler, der bereits 1992 überraschend an einem Herzinfarkt verstorben war.

Damit schließt sich ein trauriger Kreis innerhalb der Familiengeschichte, da auch Kreindl viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Diana Körner, die Großmutter von Remo und Witwe von Werner Kreindl, teilt nun gemeinsam mit ihrer Tochter Lara Joy den unermesslichen Schmerz über den Verlust ihres Enkels und Sohnes. Um die Erinnerung an Remo lebendig zu halten, haben seine Klassenkameraden und Lehrer an der Ludwigsbrücke, direkt oberhalb der Isar und gegenüber dem Club Blitz, eine Gedenkstätte errichtet.

Dort, wo das Leben so abrupt endete, bleibt nun ein Ort des Innehaltens und des Gedenkens, der an die Zerbrechlichkeit des Daseins erinnert





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