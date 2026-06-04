Hessen kämpft gegen sexualisierte Deepfakes mit Kindern

Die Strafverfolgungsbehörden in Hessen kämpfen gegen die zunehmende Verbreitung von sexualisierten Deepfakes mit Kindern. Behörden und Eltern arbeiten gemeinsam, um Kinder vor digitaler Gewalt zu schützen.

Hessen kämpft gegen sexualisierte Deepfakes mit Kinder n: Behörden und Eltern schützen gemeinsam. Wiesbaden - Die Strafverfolgungs behörden in Hessen stellen immer häufiger durch künstliche Intelligenz generierte sexualisierte Darstellungen von Kinder n fest.

Hessens Innenminister Roman Poseck erklärte, dass kriminelle Gruppen öffentlich zugängliche Fotos missbrauchen, um mithilfe künstlicher Intelligenz manipulierte und sexualisierte Inhalte zu erzeugen. Kinder werden dadurch nicht nur digital bloßgestellt, sondern solche Aufnahmen können auch Ausgangspunkt weiterer Straftaten werden. Das Land baut daher Strukturen zur Bekämpfung entsprechender Darstellungen aus. Eine zentrale Ansprechstelle beim Landeskriminalamt bündelt Erkenntnisse in einem landesweiten Lagebild.

Parallel dazu werden Fachkompetenzen im Umgang mit Deepfakes gestärkt, moderne Analyseinstrumente geprüft und Prävention und Opferschutz konsequent ausgebaut. Die spezialisierte Einheit FOKUS verfügt über mehr als 300 Mitarbeiter. Poseck appellierte an Eltern, sensibel mit der Privatsphäre ihrer Kinder umzugehen und auf öffentliche Posts bestenfalls zu verzichten, um diese Möglichkeiten des Missbrauchs von vorneherein zu unterbinden.

Justizminister Christian Heinz (CDU) erklärte, dass die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) mit dem Bundeskriminalamt massenhaften Hinweisen zur Verbreitung und zum Besitz von Abbildungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern nachgeht. Die Ermittlungsbehörden müssen auf Augenhöhe mit der Internetkriminalität agieren können, forderte Heinz. Künstlich generierte Darstellungen des sexuellen Kindesmissbrauchs werden leider immer besser werden, zudem wird es immer einfacher, solche Deepfakes zu erstellen.

Auf dieses perfide Phänomen muss der Rechtsstaat Antworten finden, damit wir Kinder noch besser vor sexualisierter Gewalt im Internet schützen können





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