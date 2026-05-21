Hessen testet: Finanzamt erstellt eigene Steuererklärungen, doch viele Bürger reagieren nicht

Die Idee klingt verlockend: Das Finanzamt erstellt Ihre Steuererklärung einfach selbst. Hessen testet das bereits, andere Bundesländer wollen nachziehen. Doch neue Zahlen werfen Fragen auf. Denn die oft zitierte hohe "Akzeptanz" des Modells bedeutet offenbar vor allem eines: Viele Menschen reagieren schlicht gar nicht.

Die Idee klingt verlockend: Das Finanz amt erstellt Ihre Steuererklärung einfach selbst. Hessen testet das bereits, andere Bundesländer wollen nachziehen. Doch neue Zahlen werfen Fragen auf.

Denn die oft zitierte hohe "Akzeptanz" des Modells bedeutet offenbar vor allem eines: Viele Menschen reagieren schlicht gar nicht. Laut einem internen Evaluierungsbericht des hessischen Finanzministeriums akzeptierten rund drei Viertel der Teilnehmer den automatisch erstellten. Auf den ersten Blick klingt das nach einem Erfolg. Der genaue Blick zeigt aber ein anderes Bild: Von den insgesamt 4478 Bürgern, die akzeptierten, reagierten 3304 überhaupt nicht auf das, was das Finanzamt da erstellt hat – das sind 73,78 Prozent.

Der Bescheid wurde nach vier Wochen automatisch wirksam. Das berichtet das "Handelsblatt". Aktiv zugestimmt haben der erstellten Steuererklärung nur 44 Menschen – also gerade einmal rund ein Prozent. Wer sich den Vorschlag tatsächlich genauer anschaute, änderte ihn meistens ab oder wies ihn komplett zurück. 942 Bürger reichten stattdessen eine eigene Steuererklärung ein.

Weitere 188 meldeten nach. Heißt konkret: Von allen Bürgern, die aktiv reagierten, wollten 96,3 Prozent Änderungen oder lehnten den Vorschlag ab. Peter Schmitz, Geschäftsführer von WISO Steuer, sieht darin ein Warnsignal.

"Wer einen amtlichen Vorschlag ungeprüft akzeptiert, riskiert, Geld zu verschenken", sagt der Steuerexperte zu BILD. Grund: Viele steuermindernde Angaben lägen dem Finanzamt typischerweise gar nicht vor. Dazu zählen etwa Werbungskosten, Handwerkerleistungen, Homeoffice-Kosten, Spenden und außergewöhnliche Belastungen. Schmitz kritisiert den Grundgedanken hinter den staatlichen Angeboten.

Diese setzten vor allem auf Bequemlichkeit: "Weg mit dem Papierkram, Augen zu, fertig". Steuerprogramme oder Apps würden dagegen auf aktive Unterstützung setzen.

"Unser Steuerrecht ist sehr komplex. Der normale Bürger braucht Anleitung, um optimal Steuern zu zahlen", sagt Schmitz. Diese Bundesländer wollen nachziehen Mehrere Bundesländer wollen das Modell trotzdem übernehmen. Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg planen ähnliche Systeme.

Bayern hält dagegen und sieht das Modell kritischer. Die Debatte dürfte damit erst beginnen: Wie viel Steuererleichterung ist sinnvoll – und ab wann verzichten Bürger womöglich unbemerkt auf Geld vom Staat





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