Hessen unterstützt die Automobilindustrie: Energiepreise senken und Zukunftstechnologien fördern

Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori betont die Bedeutung der Unterstützung der Automobilindustrie angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen. Er hebt die Senkung der Energiekosten und die Förderung von Zukunftstechnologien wie Fusionsenergie und nachhaltiger Batterieproduktion in Hessen hervor.

Die deutsche Automobilindustrie befindet sich angesichts der globalen wirtschaftlichen Schwäche in einer schwierigen Lage. Internationale Autokonzerne wie Volkswagen und Stellantis, die in Hessen Werke betreiben, stehen unter erheblichem Druck. Hessen s Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) betont, dass ein einzelnes Bundesland wie Hessen zwar seine Grenzen hat, jedoch dennoch engagiert Maßnahmen ergreifen kann, um die Automobilbranche zu unterstützen.

Mansoori sieht in der Senkung der Energiekosten einen wichtigen Hebel. Als Beispiel nennt er die Unterstützung der Landesregierung für den Ausbau von Stromautobahnen. Er kritisiert den gesetzlichen Vorrang für Erdkabel, da diese im Vergleich zu Freileitungen etwa 15 Prozent teurer sind. Der Ausbau von Stromautobahnen in Deutschland würde Mehrkosten von rund 30 Milliarden Euro verursachen, die über die Netzentgelte auf Unternehmen und Verbraucher umgelegt werden.Hessen setzt darüber hinaus auf die Förderung von „erfolgversprechenden Zukunftstechnologien“, die auch der Automobilindustrie zugutekommen könnten. Der Minister verwies auf das Darmstädter Unternehmen „Focused Energy“, das mit Hochleistungslasern experimentiert, die die Fusionsenergie auf dem Weg zur Marktreife unterstützen sollen. Des Weiteren wurde auf das Unternehmen Vulcan Energy in Karlsruhe hingewiesen, das eine Anlage zur Produktion eines Batterie-Rohstoffs im Industriepark Höchst betreibt. Dieses Lithiumhydroxid wird nach Firmenangaben nachhaltig in Europa von Rohstoff bis zum Endprodukt hergestellt – etwa für die Batterien von E-Autos. Das Lithium wird tief aus Thermalwasser des Oberrheingrabens gefiltert. In Landau, Pfalz befindet sich eine Anlage zur Filterung des Lithiums, während in Frankfurt-Höchst die Weiterverarbeitung zum Endprodukt stattfindet. Beide Standorte dienen als Vorstufen für geplante kommerzielle Anlagen. Minister Mansoori: „Ziel ist es, in Hessen Grundstoffe für die Produktion deutscher Batterien herzustellen zu Preisen, wie das die Chinesen tun.“ Das könnte der heimischen Autoindustrie sehr helfen.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Automobilindustrie Hessen Energiepreise Zukunftstechnologien Fusionsenergie Batterien

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hessen: Probleme bei Landwirten in Hessen weiterhin großViele Landwirte hadern mit fehlender Wertschätzung und ungelösten Problemen. Warum sie auf eine politische Kehrtwende hoffen.

Weiterlesen »

Hessen: Weiter Nebel und Glätte in Hessen erwartetNach einem teils sonnigen Wochenende können Menschen in Hessen erneut mit trübem Winterwetter rechnen. Zwischendurch sind Auflockerungen zu erwarten.

Weiterlesen »

Hessen: Hessen führt Kindernotfall-Schulungen für Rettungsdienst einAlle Rettungsdienst-Mitarbeiter in Hessen müssen künftig regelmäßig Notfälle mit Kindern üben. Das geht auf eine Petition zurück. Mediziner begrüßen diese Verpflichtung.

Weiterlesen »

Hessen: Ganztagsplätze: Hessen sieht sich bei Grundschulen im PlanIm schulischen Ganztag werden in Hessen jährlich zwischen 11.000 und 13.000 zusätzliche Plätze geschaffen. Laut Kultusministerium werden die Bedarfe damit bis zum Schuljahr 2026/2027 gedeckt.

Weiterlesen »

Hessen: Deutlich mehr Stiftungen in Hessen anerkanntIn Hessen gibt es fast 3.000 Stiftungen. Es ist das Flächenland mit der höchsten Stiftungsdichte pro 100.000 Einwohner.

Weiterlesen »

Hessen: 75.000 Meldungen bei '#Hessen gegen Hetze' in fünf JahrenFast die Hälfte aller Hinweise bei der Meldestelle für Hass im Netz sind im Jahr 2024 eingegangen. Hessens Innenminister Poseck ist wegen der Zunahme beunruhigt. Was passiert mit den Hinweisen?

Weiterlesen »