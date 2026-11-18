Roman Poseck kündigt 2000 Polizisten für Frankfurter Proteste an. Er warnt vor gewaltbereiten Gruppen und bezeichnet Linksextremismus als massive Gefahr für den inneren Frieden in Hessen.

Hessens Innenminister Roman Poseck hat vor den anstehenden Demonstrationen am kommenden Freitag im Zentrum von Frankfurt warnend eingegriffen. Der Politiker der CDU betonte eindringlich, dass die Stadtmitte nicht Gewalttätern und Randalierern überlassen werden dürfe. Um eine Wiederholung der Vorfälle vom 31. Oktober zu verhindern, hat die Landesregierung massive Sicherheitsvorkehrungen getroffen und die Kräfte für den Einsatz stark aufgestockt.

Massiver Polizeiaufmarsch in der Innenstadt

Zur Absicherung der Demonstrationen sind mehr als 2000 Polizeibeamte im Einsatz, was eine deutliche Erhöhung gegenüber den vorherigen Wochenenden darstellt. Bei den schweren Ausschreitungen am 31. Oktober waren noch 1300 Beamte im Einsatz gewesen. Innenminister Roman Poseck rechtfertigt diese Aufstockung mit der dringenden Notwendigkeit, gewaltbereite linksextremistische Gruppen, die die Proteste unterwandern könnten, frühzeitig zu stoppen. Die Behörde geht davon aus, dass die erhöhte Präsenz abschreckend wirken und schnelle Eingreifen ermöglichen wird.

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Gefahr durch linksautonome Gruppen

Polizeipräsident Stefan Müller erklärte, dass den Sicherheitskräften konkrete Hinweise vorliegen, wonach linksautonome Gruppen offen zu Angriffen aufdrängen. Diese Gruppen würden laut Aussage von Müller Bankenhäuser, Ladengeschäfte sowie Blockaden von Straßen zum Ziel ihrer Aktionen machen. Müller warnte ausdrücklich davor, dass Gewalt sich des Deckmantels der Versammlungsfreiheit bediene. Solches Verhalten werde von den Sicherheitskräften nicht toleriert und streng verfolgt.

Politische Einordnung und Kritik an verharmlosender Berichterstattung

Der Innenminister Roman Poseck stufte den Linksextremismus als massive Gefahr für den inneren Frieden ein. Er hob hervor, dass diese Gefahr im Jahr 2026 besorgniserregend zugenommen habe. Poseck kritisierte scharf, dass die Bedrohung im linken politischen Lager und bei linken Medien weiterhin verharmlost werde. Vorwürfe vermeintlicher Polizeigewalt nach den Vorfällen am 31. Oktober bezeichnete er als absurde Täter-Opfer-Umkehr. Solche Narrative würden das Wasser auf die Mühlen der Linksextremen speisen und die Eskalation begünstigen.

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Rechtliche Aufarbeitung und Ermittlungsstatus

Nach den schweren Ausschreitungen in der Frankfurter Innenstadt ermittelt eine Sonderkommission inzwischen gegen 99 Tatverdächtige. Die Fahnder haben in verschiedenen Läden, darunter ein Waffengeschäft, Beweismittel sichergestellt und Spuren gesichert. Die hohe Anzahl der laufenden Verfahren zeigt die Ernsthaftigkeit der justiziellen Aufarbeitung. Die Behörden gehen davon aus, dass die Klarheit der Rechtslage weitere Angriffe erschweren wird.

Friedliche Mehrheit und Fokus auf Verhalten

Trotz der scharfen Warnungen betonte Roman Poseck, dass die große Mehrheit der Jugendlichen auf der Zeil friedlich ist. Entscheidend für Kontrollen sei nicht die Herkunft eines Menschen, sondern konkretes Verhalten. Die Polizei werde dementsprechend vorgehen und nur intervenieren, wenn konkrete Anhaltspunkte für rechtswidrige Handlungen vorliegen. Dies soll gewährleisten, dass die Demonstration nicht von einer Minderheit gestört wird, während die Mehrheit unbeschadet teilnehmen kann. Die Behörden appellieren an alle Beteiligten, die Regeln einzuhalten und gewaltfreie Proteste zu führen.