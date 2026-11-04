Hessens Innenminister Roman Poseck bezeichnet die Frankfurt-Krawalle als Folge gescheiterter Integration. Er nennt konkrete Zahlen zu den Festgenommenen und kritisiert den Polizeieinsatz.

Hessen s Innenminister Roman Poseck hat nach den schweren Ausschreitungen in Frankfurt am Main klare Worte zur Analyse der Gewalttaten gefunden. Der CDU -Politiker betonte in einem Interview mit der Frankfurt er Allgemeinen Zeitung, dass die Täterstruktur ein klares Muster aufweist. Nach seinen Angaben haben mindestens 80 Prozent der Festgenommenen einen Migrationshintergrund, was die Debatte über gesellschaftliche Spaltungen und Integration sdefizite neu entfacht.

Klare Aussagen zu Täterprofil und Herkunft

Der hessische Innenminister schilderte seine direkten Beobachtungen auf dem Geschehen vor Ort. Er gab an, in die Gesichter von Menschen geschaut zu haben, die Molotowcocktails warfen und dabei sehr klar einen Migrationshintergrund aufwiesen. Nur ein kleiner Teil der festgenommenen Personen besaß ausschließlich die deutsche Staatsangehörigkeit. Poseck schätzte ein, dass bei 80 bis 90 Prozent der Inhaftierten von einem Migrationshintergrund auszugehen ist. Diese statistische Einordnung dient ihm als Grundlage für die weitere politische Einschätzung der Lage.

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Polemik gegen politische Gegner und Bundesregierung

Poseck distanzierte sich jedoch explizit von pauschalen Vorurteilen und wies einen Generalverdacht gegen Menschen mit Migrationshintergrund zurück. Im Gegenteil, er argumentierte, dass Probleme nur dann lösbar seien, wenn man sie deutlich benenne. Seine Aussage steht im deutlichen Kontrast zu früheren Positionen. So hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zuvor betont, dass die Differenzierung nach Herkunft in der dritten Generation oft nicht mehr sinnvoll sei. Auch Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte früher gewaltbereite linke Gruppen und Chaoten aus dem migrantischen Milieu als Hauptverursacher der Kapierung friedlicher Demonstrationen genannt. Poseck nutzt diese Differenzierung, um seine eigene Linie der problembewussten Analyse zu schärfen.

Schwere Vorwürfe gegen die Integrationspolitik

Der Minister erhob einen gravierenden politischen Vorwurf gegen die staatliche Steuerung. Er bezeichnete die Polizei als Opfer einer in Teilen gescheiterten Integrationspolitik. Die Gewalt habe bereits während der ursprünglich friedlichen Demonstration eingesetzt, sagte Poseck. Dabei kam es zu Pyro-Beschuss sowie Stein- und Flaschenwürfen. Laut Angaben des Innenministers waren an diesen Attacken auch linksextreme Elemente beteiligt. Diese Vermischung der Täterstrukturen erschwert die politische Einordnung und die strafrechtliche Verfolgung erheblich.

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Kritik am polizeilichen Vorgehen und Einsatzführung

Neben der Täteranalyse stand auch der Umgang der Sicherheitskräfte mit der Lage im Fokus der Kritik. Poseck räumte ein, dass die Polizei früher und härter durchgreifen hätte können. Gleichzeitig nannte er operative Gründe für die zurückhaltendere Taktik. Ein Wasserwerfer, der an der Konstablerwache positioniert war, hätte nach seiner Einschätzung zahlreiche Unbeteiligte treffen können. Dies sei ein riskantes Mittel in einem dicht besiedelten Stadtzentrum gewesen, das die Gefahr für die Zivilbevölkerung erhöht hätte.

Operative Überlastung und gesellschaftliche Folgen

Poseck verwies auf die extreme Belastungssituation der Beamten. Polizeipräsident Stefan Müller hatte erklärt, dass die Sicherheitskräfte zeitweise bis zu 30 Einsätze gleichzeitig bewältigen mussten. Diese Mehrfachbelastung erschwerte eine koordinierte und schnelle Reaktion auf die Eskalation. Zusätzlich hätten Passanten, darunter auch Menschen mit Kinderwagen, die Interventionsmaßnahmen der Polizei blockiert oder gefährdet. Poseck sieht bei den Randalierern selbst ein grundsätzliches Integrationsproblem, das nun Ermittlungen und politische Maßnahmen erforderlich macht, um die Sicherheit in der Stadt wiederherzustellen.