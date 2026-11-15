Hessens Innenminister Roman Poseck flieht vor Gewaltmob in Frankfurt

Roman Poseck berichtete im Innenausschuss, wie er am 31. Oktober vor rassistischen Gewalttätern in Frankfurt fliehen musste. Hintergründe zur GenZ-Protestwelle.

Am 20. November droht Deutschland eine neue Welle von Proteste n der Generation Z, wobei Sicherheitskreise mit massiven Krawallen und blockierten Bildungseinrichtungen rechnen. Diese Befürchtungen gründen auf den unverarbeiteten Erschütterungen der Nächte vom 31. Oktober, als in Frankfurt am Main massive Plünderungen und Gewalttaten stattfanden. Die Situation eskalierte derart, dass Hessen s Innenminister Roman Poseck direkt in die Auseinandersetzungen verwickelt wurde und sich in Sicherheit bringen musste.

Flucht vor rassistischen Gewalttätern

Im Innenausschuss des hessischen Landtags berichtete Roman Poseck von einer extrem bedrohlichen Situation am Abend des 31. Oktober. Der 56-jährige CDU-Politiker hielt sich gegen 20 Uhr auf der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil auf Höhe des C&A-Gebäudes auf, als sich die Lage rapide zuspitzte. Ein Gewaltmob stürmte auf ihn zu, woraufhin er mit seinen Personenschützern fliehen musste, um das nächste Polizeirevier zu erreichen.

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Poseck schilderte im Ausschuss, dass er selbst wegrennen musste, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Randalierer waren teils mit Molotow-Cocktails bewaffnet und lieferten sich Straßenkämpfe mit der Polizei. Der Minister sagte, er sei schockiert und betroffen gewesen, den hasserfüllten Tätern direkt gegenüberzustehen. Sein Weltbild habe Schrammen abbekommen, als er realisierte, dass Hass und Gewalt in dieser Form auf der Straße praktiziert werden.

Detaillierte Fakten zu den Ausschreitungen

Die Ausschreitungen begannen am Nachmittag mit Protesten, die ihren Ursprung in französischen Schülerprotesten hatten, und eskalierten in den Abendstunden zu unvorhergesehener Gewalt. Das spezialisierte SEK (Spezialeinsatzkommando) musste in den Nachtstunden ausrücken, um die Lage in der Frankfurter Innenstadt wieder unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt wurden 17 Geschäfte zerstört und fünf weitere, darunter ein Waffenladen und ein Schuhgeschäft, geplündert.

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Laut Angaben von Roman Poseck wurden bislang 73 Randalierer ermittelt. Die Demografiedaten der Tatverdächtigen zeigen ein klares Muster: Mehr als 60 Prozent der Festgenommenen haben einen Migrationshintergrund. Zu den Betroffenen zählen unter anderem Afghanen, Syrer, Türken und Tunesier. Siebenzehn der ermittelten Personen besitzen zusätzlich die deutsche Staatsbürgerschaft.

Junge Täter und polizeiliche Bilanz

Rund zwei Drittel der Tatverdächtigen sind jünger als 21 Jahre. Besonders besorgniserregend ist, dass zwei der Beschuldigten nach Angaben des Ministers das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Bei den Polizeibeamten hinterließ die Gewalt Spuren: Thirteen Beamte sind weiterhin nicht dienstfähig. Ein Polizist erlitt schwere Verletzungen, bei denen ihm drei Zähne ausgeschlagen wurden.

Ausblick auf kommende Unruhen

Nun steht Deutschland vor einer weiteren großen Protest-Wutwelle der GenZ am 20. November. Die Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass die emotionalen und gesellschaftlichen Wunden aus den Vorfällen in Frankfurt noch nicht verheilt sind. Die Kombination aus organisierter Unruhe und individueller Gewaltbereitschaft lässt Experten von ähnlichen oder sogar stärkeren Ausschreitungen erwarten.

Die politischen und sicherheitspolitischen Implikationen dieser Entwicklungen sind erheblich. Die Erkenntnis, dass ein Regierungsmitglied wie Roman Poseck in eine Flucht gezwungen wird, unterstreicht die Schwere der Lage. Die Gesellschaft muss sich mit den Ursachen dieser Gewalt auseinandersetzen, während die Polizei ihre Strategie zur Bekämpfung solcher Phänomene anpassen muss. Die kommenden Tage werden zeigen, wie sich die Stimmung der jungen Generation weiterentwickelt.