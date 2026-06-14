Ein Video, das den CDU-Fraktionschef Guido Heuer und den AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund bei einer Podiumsdiskussion in Halberstadt zeigt, sorgt für Aufsehen. Heuer hatte sich zuvor von dem Foto, das Heuer und Siegmund in vertrauter Pose zeigt, distanziert, aber das Video zeigt, dass die beiden Politiker sich bestens verstehen und gemeinsam lachen und scherzen.

Ein Video, das den CDU -Fraktionschef Guido Heuer und den AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund bei einer Podiumsdiskussion in Halberstadt zeigt, sorgt für Aufsehen. Heuer hatte sich zuvor von dem Foto, das Heuer und Siegmund in vertrauter Pose zeigt, distanziert, aber das Video zeigt, dass die beiden Politik er sich bestens verstehen und gemeinsam lachen und scherzen.

Heuer hatte erklärt, dass es eine klare Konfrontation und keine Verbrüderung war, aber das Video zeigt, dass die beiden Politiker sich gut verstehen und dass Heuers Erklärung nicht der Wahrheit entspricht. Das Video zeigt auch, dass Heuer und Siegmund gemeinsam ein Mikrofon teilen und dass Heuer sich nicht distanziert hat, wie er es zuvor erklärt hatte.

Heuer hatte auch erklärt, dass er das Mikrofon quasi aus der Hand genommen habe, um Siegmund zu korrigieren, aber das Video zeigt, dass Heuer und Siegmund gemeinsam lachen und sich gut verstehen. Die neuen Aufnahmen werfen auch Fragen zu Heuers Darstellung der Szene auf und sorgen für Fassungslosigkeit in der CDU-Bundestagsfraktion und anderen Landesverbänden





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