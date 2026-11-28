Nach ihrem Einsatz in Las Vegas brach Frauke Ludowig in Tränen aus. Eine Flugpanne brachte ihre privaten Pläne ins Wanken.

veröffentlicht hat. Für eine Sondersendung von "Exclusiv" rund um das Formel-1-Rennen am vergangenen Wochenende war die 62-Jährige in die US-Metropole geflogen. Danach wollte sie gemeinsam mit einer Kollegin über Denver zurück nach Deutschland fliegen.

Doch die Maschine blieb wegen technischer Probleme am Boden. Für die TV-Bekanntheit kam die Panne zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. Bereits zwölf Stunden später wollte sie einen ihr nahestehenden Menschen aus dem Krankenhaus abholen und anschließend für ihn da sein. Durch den Ausfall des Fluges geriet ihr gesamter Plan ins Wanken.

Advertisement

Advertisement

Auf Instagram lässt die TV-Bekanntheit ihre Follower an dem emotionalen Moment teilhaben und macht deutlich, wie sehr sie die Situation belastet.hatte ihre Rückkehr genau durchgerechnet, damit sie den wichtigen Termin trotz des engen Zeitplans wahrnehmen konnte. Durch den Flugausfall erreichte sie Deutschland jedoch nicht rechtzeitig.