Nostalgie ist für Hollywood längst schon zum Marketingkonzept geworden. Das hat 2022 nicht nur „Top Gun: Maverick“ bewiesen, sondern auch „Ticket ins Paradies“. Die starbesetzte RomCom könnt ihr heute Abend im TV schauen.

Heute Abend im TV: Dieser Kino-Hit mit George Clooney und Julia Roberts ist ein Muss für alle Kinder der 1990er-Jahre! Heute Abend im TV: Dieser Kino-Hit mit George Clooney und Julia Roberts ist ein Muss für alle Kinder der 1990er-Jahre!

Nostalgie ist für Hollywood längst schon zum Marketingkonzept geworden. Das hat 2022 nicht nur „Top Gun: Maverick“ bewiesen, sondern auch „Ticket ins Paradies“. Die starbesetzte RomCom könnt ihr heute Abend im TV schauen. Ob „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise, die Netflix-Serie „Stranger Things“ oder „Manta Manta - Zwoter Teil“: All diese Filme stillen eine gewisse Sehnsucht nach vergangenen Zeiten.

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Kurz gesagt: Nostalgie ist in der Unterhaltungsindustrie ein erfolgversprechendes Konzept, um die Massen anzulocken. Vor allem deshalb, weil es sich einfach auf jedes Genre übertragen lässt. Das hat auch „ die romantischen Komödien der 1990er-Jahre vorgeknöpft. Ideal besetzt ist das Ganze dementsprechend auch mit – zwei der größten Stars genau dieser Zeit.