Der unvergessliche Heath Ledger in einer seiner lustigsten Rollen: Die Romantikkomödie „10 Dinge, die ich an dir hasse“ ist ein absoluter Kulthit der 1990er – und läuft heute Abend im Free-TV.

Der unvergessliche Heath Ledger in einer seiner lustigsten Rollen: Die Romantikkomödie „10 Dinge, die ich an dir hasse“ ist ein absoluter Kulthit der 1990er – und läuft heute Abend im Free-TV.

“ ist ein Film, den man sich vergnügt anschaut, und Jahre später bemerkt, dass er sich mit seinen markigen Figuren und gewitzten Situationen förmlich ins Gedächtnis gebrannt hat. Das verhalf der Teenie-RomCom zu Kultstatus, insbesondere bei Kindern der 1990er. Ihr wollt wissen, was die 90s-Generation an dem Film findet? Oder möchtet ihr eure Liebe für den herzigen Komödienhit wieder aufflammen lassen?

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Kein Problem: „10 Dinge, die ich an dir hasse“ läuft heute, am 29. November 2026, ab 20.15 Uhr bei sixx und ist bei) muss sich an seiner neuen Schule, der Padua High, noch zurechtfinden. Zu viele Cliquen, zu viele unausgesprochene Tabus – da soll einer draus schlau werden! Wenigstens steht ihm mit schnippisch-humorvollem Rat Michael Eckman .