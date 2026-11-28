Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass die Filme aus dem Hause Ghibli für wunderschöne Abenteuer voller Fantasie stehen. „Das Schloss im Himmel“ kann selbst nach 40 Jahren noch mit aktuellen Fantasy-Filmen mithalten. Unser Streaming-Tipp.

Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass die Filme aus dem Hause Ghibli für wunderschöne Abenteuer voller Fantasie stehen.

„Das Schloss im Himmel“ kann selbst nach 40 Jahren noch mit aktuellen Fantasy-Filmen mithalten. Unser Streaming-Tipp.

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“ als erster richtiger Studio-Ghibli-Film. Mittlerweile ist die japanische Uraufführung des Anime-Klassikers schon satte 40 Jahre her, doch der Film hat nichts an seinen wunderschönen Bildern eingebüßt. Ihr könnt den Film aktuell bequem auf Netflix streamen. Dort stehen auch viele weitere Ghibli-Meisterwerke zur Verfügung.