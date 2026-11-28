Heute Abend streamen: Die knallharte Fortsetzung zu einem der besten Action-Filme von 2021
Leise, still und fast heimlich ist 2024 das Sequel zu einem der herausragenden Action-Kracher der jüngeren Vergangenheit erschienen. Und auch dieser „One Shot“-Film hat es in sich. Ein Streaming-Tipp von Action-Fan Björn Becher.
Leise, still und fast heimlich ist 2024 das Sequel zu einem der herausragenden Action-Kracher der jüngeren Vergangenheit erschienen. Und auch dieser „One Shot“-Film hat es in sich.
Ein Streaming-Tipp von Action-Fan Björn Becher.
“ mit Scott Adkins hat mich 2021 umgehauen. Trotz eines sichtlich begrenzten Budgets ist das Ergebnis nämlich ein richtiges, wunderbar geradliniges Action-Brett, bei dem auch der titelgebende Ansatz viel mehr als ein Gimmick ist. Dass die kompletten 97 Minuten ohne sichtbaren Schnitt erzählt werden, erzeugt nämlich in erster Linie Spannung, weil einem mit der Hauptfigur gemeinsam der Überblick fehlt, was hier eigentlich so alles vor sich geht. Dass die Choreografien trotzdem ausgesprochen stark sind, verblüfft zusätzlich.
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