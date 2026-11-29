Heute Abend streamen: Ein 200-Millionen-Dollar-Zeitreise-Spektakel, mit dem ein absoluter Fan-Traum in Erfüllung ging
Schon vor „Avengers: Doomsday“ kehrten Patrick Stewart und Ian McKellen in „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“ als Professor X und Magneto zurück. Aber auch sonst kann euch Marvel-Fan Markus Trutt das Zeitreise-Highlight nur wärmstens empfehlen.
Schon vor „Avengers: Doomsday“ kehrten Patrick Stewart und Ian McKellen in „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“ als Professor X und Magneto zurück. Aber auch sonst kann euch Marvel-Fan Markus Trutt das Zeitreise-Highlight nur wärmstens empfehlen.
“ das Franchise im Jahr 2011 wieder aus dieser kreativen Sackgasse holen. Der Film wurde an den Kinokassen zwar kein Mega-Hit, sorgte mit viel frischem Wind und einer großartigen jungen Besetzung aber für eine Rückkehr zu alter Stärke, die den Weg für eine neue „X-Men“-Ära im Kino geebnet hat.
Der wurde drei Jahre später dann tatsächlich auch fulminant weiter beschritten, obgleich man hier noch mal einen deutlichen Bogen zur ersten „X-Men“-Trilogie schlug und damit die Herzen zahlreicher Fans höher schlagen ließ. Sah es spätestens mit „Erste Entscheidung“ und der Verpflichtung vonDas spektakuläre Aufeinanderprallen der beiden „X-Men“-Zeitlinien gehört für mich auch heute noch zu den absoluten Sternstunden in der Marvel-Film-Historie“ ein weiteres Comeback von Ian McKellen und dem jüngst verstorbenen Patrick Stewart in ihren ikonischen Rollen erwartet. Wie alle anderen „X-Men“-Filme kann auch „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“ auf Disney+ gestreamt werden:Finstere Comic-Dystopie: Darum geht's in"X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" Seit jeher werden Mutanten und Mutantinnen ob ihrer besonderen Fähigkeiten von vielen Menschen gefürchtet. Das gipfelt schließlich darin, dass gnadenlos Jagd auf sie gemacht wird.
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