Direkt nach „Der Teufel trägt Prada“ stand Emily Blunt für „Der eisige Tod“ vor der Kamera. Einen größeren Gegensatz zwischen zwei Projekten dürfte es in der Karriere des „Oppenheimer“-Stars kaum geben. Heute könnt ihr den Gruselfilm werbefrei sehen.

Direkt nach „Der Teufel trägt Prada“ stand Emily Blunt für „Der eisige Tod“ vor der Kamera. Einen größeren Gegensatz zwischen zwei Projekten dürfte es in der Karriere des „Oppenheimer“-Stars kaum geben.

Heute könnt ihr den Gruselfilm werbefrei sehen.

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“ ergeben können. Mögt ihr Gruselfilme, die eher psychologisch- atmosphärischen als blutig-brutalen Horror zeigen? Dann dürfte der mit sehr sparsamer Besetzung und an nur wenigen Locations umgesetzte Film aus dem Jahr 2007 für euch interessant sein.

Alternativ könnt ihr den FSK-16-Titel für jeweils ein paar Euro als Video-on-Demand bei Anbietern wie Apple TV, MagentaTV, maxdome oder Amazon Prime Video streamen:Die Hauptrollen als namenlose Studienkolleg*innen spielen die zuletzt mit „Oppenheimer“, „Der Teufel trägt Prada 2“ oder „Disclusre Day“ in unseren Kinos glänzende. Viele von euch dürften den New Yorker aus „A History Of Violence“ oder der Weltkriegs-Miniserie „The Pacific“ kennen.

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An der Seite des Duos sind zudem die vielbeschäftigten CharakterdarstellerNach der letzten Vorlesung vor den Weihnachtsferien möchte eine junge Studentin zu ihren einige hundert Meilen entfernt lebenden Eltern. Da der Bus ihr allerdings zu teuer ist, schaut sie am schwarzen Brett der Uni nach einer Mitfahrgelegenheit und hat offenbar Glück. Als sie zur verabredeten Zeit zu dem ihr fremden Kommilitonen ins Auto steigt, hat sie gleich ein ungutes Gefühl.

Der Wagen ist ein Schrotthaufen, bei dem sich trotz Schnee und Minusgraden die Fenster nicht richtig schließen lassen, und der junge Mann kommt irgendwie creepy rüber. Mehr und mehr beschleicht sie das Gefühl, dass er seinen eigenen Trip nur arrangiert hat, um sie mitnehmen zu können. So richtig unheimlich wird die Angelegenheit allerdings erst, als er für eine angebliche Abkürzung auf eine menschenleere Seitenstrecke in den Wald abbiegt.

Nach einem Beinahe-Crash auf der vereisten Straße bleibt das Duo mit dem fahruntüchtigen Wagen liegen. Und es kommt noch schlimmer: Denn als es dunkel wird, sehen die zwei plötzlich wiederholt unheimliche Gestalten am Auto vorbeihuschen …Das Fenster lässt sich nicht schließen! Kein guter Start für den Roadtrip der von Emily Blunt und Ashton Holmes gespielten Figuren. finanzierten sie den Dreh als Ausführende Produzenten mit.

Inszeniert wurde „Der eisige Tod“ von Soderberghs langjährigem Regie-AssistentenZimmer 1408 „‚Der eisige Tod‘ erfindet das Genre des Spuk- oder Gruselfilms nicht neu, doch haucht er ihm einen wenig frisch-kalten Atem ein. Kleinere Schwächen stören den Gesamteindruck des handwerklich solide gemachten Films nicht sonderlich.

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“ Endlich gibt es gute Nachrichten in Bezug auf ein Sequel zu einem der populärsten Filme mit Emily Blunt: Nach über 10 Jahren kommt es zum Mega-Comeback: Kult-Thriller vom "Dune"-Regisseur wird mit Original-Besetzung fortgesetztBei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Oliver Kubes Opa schmuggelte ihn als Achtjährigen ins Programmkino zu "Das Pendel des Todes". Geschadet zu haben, scheint es nicht – er erschreckt sich weiterhin gern.