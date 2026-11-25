Wer psychologisch tiefgehende und ästhetisch kompromisslose Filmerlebnisse sucht, wird hier auf eine seltene Achterbahn der Gefühle geschickt.

Für alle, die sich auf intensive Kinoerfahrungen einlassen und Genre-Grenzen nicht scheuen, ist"Des Teufels Bad" ein Ausnahmefilm, den man unbedingt erleben sollte – auch wenn einmal ansehen schon fast zur Grenzerfahrung wird.

Mit seinem bedrückend realistischen Blick auf das Landleben im 18. Jahrhundert und einem Soundtrack, der unter die Haut geht, schafft der Film eine Atmosphäre aus Trostlosigkeit, religiöser Enge und unaufhaltsamer Hoffnungslosigkeit, die selten so konsequent gezeigt wurde. Heute Abend wird"Des Teufels Bad" im TV gezeigt. Wer den Film bislang nicht kennt, kann sich dann selbst ein Bild machen.

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Im Fokus steht Agnes , die 1750 nach Oberösterreich zieht und einen Mann heiratet, der sich als gefühlskalt und abweisend entpuppt.kein Rückhalt von Ehemann Wolf, missgünstige Nachbarn, bedrückende Rituale und Medien des Aberglaubens treiben Agnes immer tiefer in die Isolation. Der Brauch, in der Hochzeitsnacht einen abgetrennten Finger unter der Matratze zu verstecken, steht symbolhaft für ein tiefes Unbehagen, das sich durch den gesamten Film zieht.

Während Agnes immer mehr am Leben zerbricht und Hoffnungslosigkeit, Scham, Bedrohung und Fremdbestimmung zum Alltag werden, zeichnet"Des Teufels Bad" mit erstaunlicher Konsequenz nach, wie eine gesunde junge Frau langsam im Glaubens-Korsett und patriarchaler Unterdrückung zugrunde geht. Erst ein radikaler Gewaltakt verspricht einen Ausweg – für das Publikum fühlt sich das wie ein schwer erträgliches Finale an. Das Regie-Duo Franz und Fiala verzichtet auf übertriebene Effekte und Horror-Klischees.

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Sie machen aus dem Stoff einen kompromisslosen, zutiefst verstörenden Film zwischen Drama, Hochspannung und psychologischem Horror. Die Kameraarbeit, das beklemmend nüchterne Sounddesign und eine Hauptdarstellerin, die in ihren leisen Momenten alles trägt, machen"Des Teufels Bad" zu einer Ausnahmeerscheinung im deutschen und österreichischen Kino. Ja, das meint er wirklich ernst: Daniel Radcliffe schaut lieber"Breaking Bad" als die neue"Harry Potter"-Serie Arte zeigt"Des Teufels Bad" am 25. November um 22.55 Uhr.

Über den Kanal"Home of Horror" kann der Film alternativ bei Amazon abgerufen werden, mit einem 7-tägigen Gratiszeitraum. Prime führt das Werk zudem als Kauf- und Leihtitel.