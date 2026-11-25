In „Rampage – Big Meets Bigger“ begibt sich Action-Held Dwayne Johnson heute im Free-TV auf Monsterjagd und sorgt dabei für richtig Krawall. Ein spaßiger Abend vor der Glotze ist da garantiert!

In „Rampage – Big Meets Bigger“ begibt sich Action-Held Dwayne Johnson heute im Free-TV auf Monsterjagd und sorgt dabei für richtig Krawall. Ein spaßiger Abend vor der Glotze ist da garantiert!

“ basiert auf einem Arcade-Klassiker aus den 1980er-Jahren und beweist einmal mehr, dass der schlechte Ruf, der solchen Gaming-Adaptionen oft anhaftet, nicht unbedingt berechtigt ist . Der 120-Millionen-Dollar schwere Monster-Blockbuster mitEs vergeht zwar ein wenig Zeit, bis „Rampage“ in Schwung kommt, dann allerdings kann die hochbudgetierte Action-Sause so richtig Laune bereiten. In der offiziellenDer mit tollen Computereffekten gespickte Monster-Blockbuster „Rampage“ beginnt zäh, liefert dann aber doch noch die erhoffte Hirn-Aus-Zerstörungs-Action mit einem wieder mal hervorragend aufgelegten Dwayne Johnson.

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“ Ihr habt „Rampage - Big Meets Bigger“ bislang noch nicht gesehen? Dann könnt ihr den Film heute, am heutigen 25. November 2026 ab 20.15 Uhr bei Nitro nachholen. Mit seinen Mitmenschen kommt der renommierte Primatenforscher Davis Okoye nicht gerade gut aus.

Dafür ist ihm aber der Gorilla George so richtig ans Herz gewachsen. Okoye hat den außergewöhnlich intelligenten Silberrücken aufgezogen, seit dieser noch ein kleines Affenbaby war. Kein Wunder also, dass die zwei eine tiefe Freundschaft verbindet. Als eines Tages jedoch ein illegales Genexperiment schiefgeht, mutiert der sonst so sanftmütige George zu einem gewaltigen, aggressiven Riesenmonster.

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Auch andere Tiere wurden in wilde Giganten verwandelt und sorgen ebenso wie George für Chaos und Zerstörung. Kurzerhand schließt sich Okoye mit der Gentechnikerin Dr. Caldwell ("Fast & Furious"-Star Dwayne Johnson feuerte seine Agenten, weil sie nicht glaubten, dass er "größer" wird als zwei Hollywood-Megastars *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision. Roman Polanski entfachte Pascals Leidenschaft für das Kino.

Bevorzugt hält er sich in den 1970er-Jahren auf und fühlt sich in jedem Genre heimisch. Gleich doppelt gute Nachrichten für "Der Herr der Ringe"-Fans: Amazon hat über die Zukunft von "Die Ringe der Macht" entschieden