In Vorbereitung auf die neue HBO-Max-Serie werden im TV noch einmal alle Teile der wohl bekanntesten Fantasy-Reihe aller Zeiten gezeigt.

Heute im TV: Film aus der kultigsten Fantasy-Reihe aller Zeiten – mit vielen"Game of Thrones"-Stars In Vorbereitung auf die neue HBO-Max-Serie werden im TV noch einmal alle Teile der wohl bekanntesten Fantasy-Reihe aller Zeiten gezeigt.

Heute läuft Teil sieben zur Primetime. Viele von uns sind gemeinsam mit dem Zauberlehrling Harry Potter aufgewachsen. Kein Wunder also, dass die Aufregung rund um die neue HBO-Max-Serie, die an Weihnachten ihre Premiere feiert, riesig ist. Um noch einmal in Erinnerung zu schwelgen, lohnt es sich allerdings, heute erst einmal den Fernseher anzuschalten.

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Und dieses Finale ist gespickt mit Stars aus einer weiteren riesigen Fantasy-Saga. Nachdem Lord Voldemort immer mächtiger wird und das Zauberei-Ministerium unter seine Kontrolle gerät, brechen Harry Potter , Ron Weasley und Hermine Granger ihre Ausbildung in Hogwarts ab. – magische Objekte, in denen Voldemort Teile seiner Seele verborgen hat. Auf ihrer gefährlichen Reise sind die drei ständig auf der Flucht vor Todessern und Verrätern.