Am Samstagabend könnt ihr einen der großen Fantasy-Blockbuster im Fernsehen schauen. Er wartet mit einer der traurigsten Szenen der Filmgeschichte auf.

Am Samstagabend könnt ihr einen der großen Fantasy-Blockbuster im Fernsehen schauen. Er wartet mit einer der traurigsten Szenen der Filmgeschichte auf.

Der Anfang vom Ende: Nachdem RTL in den vergangenen Wochen die ersten Teile der Harry Potter-Reihe gezeigt hat, sind wir inzwischenFantasy-Blockbuster im TV: Vor dem großen Harry Potter-Finale fließen jede Menge Tränen Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 ist der ungewöhnlichste Film der Reihe, was in erster Linie daran liegt, dass wir dem zentralen Ort der anderen Teile fernbleiben: Hogwarts. Stattdessen entfaltet sich der siebte Harry Potter-Film als, um Voldemort endgültig ins Reich der Schatten zu verbannen.

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Sie kommen allerdings nur spärlich voran, während die unheimliche Macht der verhexten Gegenstände sich verheerend auf ihre Freundschaft auswirkt. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 - Trailer HD Jeder Harry Potter-Film ist düsterer als der vorige. Das trifft vor allem auf Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 zu, in demJegliches Gefühl für Ordnung ist verschwunden, während der Einfluss des dunklen Lords immer stärker wird.