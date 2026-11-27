Vor neun Jahren wurde Harrys und Meghans Verlobung bekannt. Von der Aufbruchstimmung im Königshaus ist heute kaum etwas übrig.

ihr Liebesglück offiziell: Am 27. November 2017 wurde die Verlobung des Paares bekannt gegeben. Wenig später posierten die beiden überglücklich in den Gärten des Kensington-Palasts für die Fotografen, unddavon, wie schnell er sich in die US-Schauspielerin verliebt hatte.

"Alle Sterne standen günstig, alles war einfach perfekt. Diese wunderschöne Frau ist mir quasi buchstäblich vor die Füße gestolpert und in mein Leben gefallen – und ich bin in ihres gefallen", erzählte der Royal. Auch über ihre gemeinsame Zukunft hatten sich die beiden bereits viele Gedanken gemacht. Für"Am Ende entscheidet sie sich für mich und ich mich für sie.

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Was auch immer wir gemeinsam oder einzeln bewältigen müssen, wir werden immer zusammen ein Team sein"damals wohl kaum erahnen. Schon im Verlobungsinterview räumten die beiden allerdings ein, dass sie auf das enorme öffentliche Interesse an ihrer Beziehung nicht vorbereitet gewesen seien.wiederum blickte voller Vorfreude auf ihre neuen Aufgaben. Dass sie dafür ihre Schauspielkarriere aufgab, empfand sie nicht als Opfer: "Ich sehe es nicht so, dass ich etwas aufgebe. Ich sehe es einfach als Veränderung.