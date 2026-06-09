Hexenmeister-Release in Diablo Immortal: Neuer Trailer zeigt ungewöhnliche Seite der Klasse

Der Hexenmeister, eine beliebte Klasse aus der Diablo-Reihe, erscheint am 17. Juni in Diablo Immortal. Ein neuer Cinematic-Trailer präsentiert die Klasse jedoch ungewöhnlich fanatisch und abgedreht, im Gegensatz zu ihren bisherigen, vorsichtigen Darstellungen in Diablo 2 und Diablo 4. Die gezeigten Fähigkeiten unterscheiden sich deutlich von den bekannten Versionen, was Fragen zur Spielbarkeit und Komplexität aufwirft.

Am 17. Juni 2023 wird der Hexenmeister , auch Warlock genannt, endlich in Diablo Immortal spielbar sein. Blizzard hat zu diesem Anlass einen neuen Cinematic-Trailer veröffentlicht, der für einige Überraschung unter den Fans sorgt.

Denn während die Klasse in den Hauptteilen Diablo 2 und Diablo 4 stets als vorsichtiger, strategisch handelnder Magier dargestellt wurde, der die Gefahren des Höllenfeuers kennt und mit großer Sorgfalt Dämonen beschwört, wirkt sie in diesem Trailer deutlich abgedrehter und fanatischer. Der Warlock zeigt sich hier als ein nahezu wahnsinniger Anhänger dunkler Mächte, was einen völlig anderen Charaktereindruck hinterlässt als gewohnt.

In Diablo 2 wurde der Hexenmeister bereits am Veröffentlichungstag eingeführt und in Diablo 4 trat er mit der Erweiterung 'Lord of Hatred' auf. In beiden Spielen betont die Quest-Reihe die Gefahren von Pakten mit Dämonen und die Notwendigkeit, die Kontrolle zu behalten. Der Warlock handelt bedacht und berechnet. In Diablo Immortal hingegen scheint diese Warnung kaum zu gelten.

Der Trailer zeigt den Hexenmeister in exzessiven, fast already bekannten Posen, umgeben von Höllenfeuer, brennenden Ketten und Dämonen. Doch obwohl die visuellen Elemente vertraut wirken, sind die präsentierten Fähigkeiten komplett anders als in den bisherigen Spielen. Dies weckt Neugierde, wie sich die Klasse im eigentlichen Gameplay spielen wird. Die Entwickler betonen, dass jeder Warlock einzigartig sein kann, auch wenn sie alle dasselbe Ziel teilen: die Versklavung von Dämonen.

In Diablo 4 gilt die Klasse als äußerst komplex mit vielen Anpassungsmöglichkeiten, auch wenn sie nicht unbedingt die stärkste ist. In Diablo 2 war der Warlock zwar deutlich stärker, aber mit weniger Build-Vielfalt. Für Diablo Immortal bleibt abzuwarten, ob die Klasse einfacher oder schwieriger zu meistern sein wird. Der neue Trailer deutet auf eine explosivere, unberechenbarere Spielweise hin, die möglicherweise weniger strategische Tiefe, dafür aber mehr actionreiches Chaos bietet.

Fans können gespannt sein, wie sich dieser ungewöhnliche Ansatz in der Praxis bewährt





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