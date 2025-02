HFC-Aufstiegs-Traum nach Niederlage gegen Lok Leipzig in Gefahr

Der Hallesche FC muss sein Aufstiegsziel nach der 0:2 Niederlage gegen den Tabellenführer Lok Leipzig neu bewerten. Ein Einbruch der Leipziger wird für den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga benötigt.

Nach der Niederlage im Titelkracher gegen Lok Leipzig trennen den Halleschen FC neun Punkte von der Tabellenspitze. War es das mit den Aufstieg sträumen? Der HFC hat die Realität erkannt, will den Glauben aber noch nicht aufgeben. Geschlagen standen die Männer in Rot-Weiß am Samstagnachmittag auf dem Rasen des Leuna Chemie Stadions. Die Blicke leer oder auf den Gästeblock gerichtet, wo die Kicker von Tabellenführer Lokomotive Leipzig mit ihren Fans den größten Sieg der Saison feierten.

Nach dem 0:2-Heimspiel gegen den starken Tabellenführer Lok Leipzig ist die Situation für den Halleschen FC ernst, doch der Verzicht auf den Traum vom direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga ist noch nicht in Sicht.Aber wenn kein Glaube mehr da wäre, könnten wir den Spielbetrieb einstellen. Abgerechnet wird im Mai. Ähnlich äußerte sich Trainer Mark Zimmermann: Die Spiele werden weniger, aber wir werden neu angreifen, nichts unversucht lassen. Eigentlich wollte der HFC bei frostigen Temperaturen den Abstand auf Leipzig abschmelzen lassen, stattdessen ist er weiter angewachsen. Bei nur noch zwölf Spielen wird der ausgerufene direkte Wiederaufstieg in die 3. Liga für den Traditionsverein zur kaum noch möglichen Aufgabe. Selbst wenn Halle sämtliche Spiele gewinnt, darunter Auswärtspartien bei Hertha BSC II, in Jena, beim BFC Dynamo oder in Greifswald, sind maximal noch 77 Punkte möglich. Punktet Lok im bisherigen Schnitt von 2,4 Zählern pro Partie weiter, würden die nicht reichen. Ein Einbruch der Leipziger muss her. Realistisch ist das nach Ansicht des Spiels vom Samstag nicht.In einem unterhaltsamen Topspiel vor 13.105 Zuschauern zeigte sich der Tabellenführer in der ersten Stunde dem HFC überlegen, war klarer in den Offensivaktionen, spielte die Abwehr der Gastgeber immer wieder auseinander. So auch beim frühen 1:0 durch Den HFC hatte zwar auch Chancen, der tragische Held Landgraf verschoss einen Elfmeter, Löhmannsröben traf den Pfosten, war aber fehlerhafter im Spiel. Erst in der letzten halben Stunde, befeuert auch durch das Comeback von Die Jungs haben alles investiert, hätten den Ausgleich verdient gehabt. Für mich ist es ein klares Tor. Am Ende hatten sie Pech, ein eigentlich reguläres Tor von Löhmannsröben fand keine Anerkennung. Schiedsrichter Eugen Ostrin entschied auf ein Foulspiel an Lok-Keeper - eine Fehlentscheidung. Die Jungs haben alles investiert, hätten den Ausgleich verdient gehabt. Für mich ist es ein klares Tor', bilanzierte Zimmermann. Letztendlich bleibt bei einigem Pech doch das Fazit, dass es dem HFC trotz des namhaftesten Kaders der Liga, prominente Spieler wiestanden nicht einmal im Aufgebot, nicht gelang, im Spiel der Spiele am Maximum zu agieren. Lok, in der Breite nicht gleichwertig besetzt, zeigte sich in der Spielanlage reifer. Der HFC muss also für seine kleine Restchance im Saisonendspurt praktisch maximal punkten, aber auch klarer und konstanter im Offensivspiel werden. Sollte Lok nicht einbrechen, muss es darum gehen, das Fundament für einen neuen Angriff zu schaffen





HFC Lok Leipzig 3. Liga Aufstieg Fußball

