HFC Colditz empfängt FC Lok Leipzig im Pokalduell

Der HFC Colditz erwartet 1500 Fans für das Pokalspiel gegen Lok Leipzig. Trainer Alexander Kunert will mit der besten Defensive der Liga überraschen.

Am Samstag um 13 Uhr empfängt der HFC Colditz den FC Lok Leipzig zu einem hochkarätigen Pokalspiel. Die anona-Arena im sächsischen Städtchen Colditz vor den Toren Leipzigs wird für 1500 Fans erwartet. Trainer Alexander Kunert bezeichnet das Match als das Spiel des Jahres für den Landesklasse-Klub, der in der 7. Liga spielt. Eine Sensation schließt das Team keinesfalls aus und sieht die Chancen auf einen Weiterkommen realistisch.

Trainer Kunert kennt Lok aus früherer Zeit

Trainer Alexander Kunert, 42 Jahre alt, steht seit 2023 an der Seitenlinie des HFC Colditz und hat eine tiefe Verbindung zum Gegner. Von 2007 bis 2011 spielte er selbst in Probstheida und stieg mit der Mannschaft in die Oberliga auf. Mitspieler und Fans kennen ihn bis heute unter seinem Spitznamen Bommel. Kunert grinst und erklärt, dass er eigentlich immer Bummi genannt wurde, weil er sich zur DDR-Zeit die Teddy-Zeitschrift anschaute. Als das nicht mehr altersgerecht war, wurde aus Bummi einfach Bommel. Nur seine Eltern nennen ihn Alex.

Also read THC Hamburg erzielt historischen 44:21 Bundesliga-Sieg gegen Leipzig

Defensive mit Fabian Raithel überzeugt

Die Abwehr des HFC Colditz stellt die beste Defensive der Liga dar. Mit nur fünf Gegentoren in zehn Spielen präsentierte das Team eine beeindruckende Stabilität. An der Seite von regionalligaerfahrenen Fabian Raithel vom ZFC Meuselwitz hält das Defensivquartett die Grenzen dicht. Zuletzt konnte das Team auswärts den SV Liebertwolkwitz mit 4:0 bezwingen. Christoph Jackisch, der einst auch für Lok Leipzig stürmte, erzielte dabei zwei Tore. Liebertwolkwitz war übrigens auch Pokalgegner des FC Lok in der letzten Runde.

Advertisement

Kontraste im Sächsischen Fußball

Der FC Lok konnte gegen Liebertwolkwitz nur mit 3:0 gewinnen, was der HFC Colditz als Warnung wertet. Alexander Kunert, der zudem beim Sächsischen Fußballverband arbeitet, betont, dass dies ein Highlight-Spiel für den Verein ist. Er fordert sein Team auf, frech und mutig aufzutreten, da man als Unterligist doch nichts zu verlieren habe. Die Spieler sind motiviert, der Traditionsmannschaft von Lok Leipzig das Fürchten zu lehren und im Pokal vorzustoßen.

Fußball-Nachwuchs der Familie Kunert

Die Fußball-Begeisterung prägt die Familie Kunert bereits in der nächsten Generation. Seine beiden Söhne tragen den Familiennamen bereits im Leipziger Fußball weiter. Rafael schoss bereits neun Tore für die B-Jugend von Lok Leipzig. Noel spielt bei RB in der U9 und zeigt damit früh Talent. Diese Verbindung zum Leipziger Fußball unterstreicht die persönliche Bedeutung des kommenden Spiels für den Coach und seine Familie, die nun aus der anderen Perspektive das Geschehen beobachten.