HFC Leipzig und FC Magdeburg II trennen sich im Derby 1:1

Der HFC Leipzig teilt im Derby Punkte gegen Magdeburg II. Nach Rückstand holt Niclas Stierlin den Ausgleich. Das sechste Remis lässt die Tabellenführung entgleiten.

Im speziellen Derby bei der zweiten Mannschaft des FC Magdeburg hat der HFC Leipzig nach einem Rückstand noch ein 1:1 geholt. Es war bereits das sechste Remis der Saison für die Lipsier, was sie zum Unentschieden-König der Liga macht. Gleichzeitig verliert der HFC die Tabellenspitze wieder etwas mehr aus den Augen.

Trainer enttäuscht von der Leistung

Trainer Robert Schröder äußerte sich kritisch zur Darstellung seiner Mannschaft. Er erklärte, dass man gegen eine gute Mannschaft nicht an die eigene Topleistung herangekommen sei. Wenn man kein gutes Spiel mache, dürfe man zumindest nicht verlieren. Mit der Leistung sei man nicht zufrieden, aber mit dem Ergebnis könne man anhand des Spielfilms zufrieden sein.

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Im fast leeren Zweitliga-Kessel des FCM verzichtete Magdeburg wieder auf Heimfans. Der HFC hatte dabei nur einen Glanzmoment zu verzeichnen. Der Rest des Spiels war von unglaublich viel Pech geprägt, das den Lipsiern das Leben schwer machte.

Stierlin zum Ausgleich und Magdeburg-Pech

Das Hackentor zum Ausgleich erzielte Niclas Stierlin in der fünften Minute nach Spielhalbzeit. Es war bereits sein neuntes Saisontor für das Team. Ansonsten dominierte das Pech die Szene, da Magdeburg-Bubis gleich dreimal das Aluminium trafen. Ein Handelfmeter blieb dem Team von Ronny Thielemann zudem verwehrt.

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Der HFC war mit dem 1:1 mehr als gut bedient, da die Niederlage vermieden wurde. Torschütze Stierlin erklärte im MDR, dass man sich die ganze Woche auf Magdeburg vorbereitet habe. Das Ziel war es, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen und unter Druck zu setzen.

Schwer zu knacken für Verfolger

Diese Strategie wurde über weite Strecken jedoch vermisst. Halle bleibt dennoch schwer zu knacken und setzt weiterhin Verfolger in der Spitzengruppe unter Druck. Die Tabellenspitze wird auf diese Art und Weise jedoch auf Sicht nicht zu erklimmen sein. Die Punkteverteilung im Derby zeigt, dass kleine Details über den Erfolg entscheiden können.

Ausblick: Sieg gegen Schlusslicht nötig

Am Freitag sollte eine überzeugende Vorstellung her, um den Anschluss zu halten. Dann kommt das Schlusslicht Luckenwalde zum HFC. Dieses Spiel gilt als Pflichtsieg, um die Chancen auf den Aufstieg oder mindestens einen Platz in den oberen Rängen zu wahren. Die Lipsier müssen die Fehler aus dem Derby gegen die U23 von Magdeburg schnell vergessen.