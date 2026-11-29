Der HFC Halle verliert mit 0:1 gegen Greifswald. Die erste Niederlage nach zwölf Spielen kostet Punkte. Nächster Gegner ist Erfurt im Steigerwaldstadion.

Der Hamburger FC (HFC) ist mit einer klaren 0:1-Niederlage gegen den Greifswalder SV fatal in die Rückrunde gestartet. Am Stadionort in Halle fehlten insgesamt nur 3900 Zuschauer im Stadion, was die düstere Stimmung zusätzlich verstärkte. Die Hausherren verschlafenen den Anfang und kassierten früh den Rückstand, was den Spielverlauf entscheidend prägte. Am Ende stand keine einzige Punktzahl auf dem Konto für das Team aus der Saalestadt.

Offensive Probleme und klare Chancen

Die Mannschaft von Trainer Robert Schröder präsentierte in der Folge ein altes, wiederkehrendes Problem: Es fehlte der entscheidende Vollstrecker vor dem Tor. Obwohl im Spielverlauf zahlreiche Gelegenheiten entstanden, verwandeln konnte sich keine der Chancen. Der Gegner, der Greifswalder SV, nutzt den Sieg, um aufzusteigen, während Halle erneut gegen seine eigene Unentschlossenheit kämpft. Zwei Mal ging das Glück nicht auf, da die Latte getroffen wurde. Schröder betonte, dass die Leistung inhaltlich eine der besten der letzten Wochen war. Er wies darauf hin, dass die Squad bisher so viele klare Abschlüsse kaum generiert habe. Doch genau an diesen zwei Zentimetern vor dem Tor sei man konsequent gescheitert, während man beim letzten Sieg gegen den BFC Dynamo ein 2:0 einfuhr.

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Ernüchterung nach langer Serie

Die erste Niederlage nach zwölf ungeschlagenen Ligaspielen führt zu reinster Ernüchterung in Halle. Der Greifswalder SV hat sich durch seine Serie von Sieg zu Sieg im Tabellenfeld nach oben gespielt. Durch die aktuelle Niederlage wächst der Rückstand auf den Tabellenprimus in der Liga auf neun Zähler an. Dies stellt die Aufstiegsambitionen der Hausherren massiv in Frage. Die zuvor dominierende Position scheint nun in Gefahr zu geraten, da die Konkurrenz punktet. Der Verlust dieser Punkte ist tabellechnisch besonders schmerzhaft, da die Punkte im direkten Vergleich zur Spitze kritisch sind.

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Fokus auf das Duell in Erfurt

Am kommenden Samstag steht nun eine entscheidende Partie an. Im Steigerwaldstadion kommt es zum direkten Duell, das als wichtige Weichenstellung gewertet wird. Trainer Robert Schröder möchte die Frustration aus dem Spiel gegen Greifswald in eine neue Motivation umwandeln. Das Ziel ist es, eine Jetzt-erst-recht-Mentalität in der Mannschaft zu etablieren. Dieser Sieg könnte die letzte Chance sein, um den Anschluss an die Spitzenteams nicht endgültig zu verlieren. Die Mannschaft muss beweisen, dass sie aus den Fehlern der vergangenen Runde lernt. Eine Niederlage würde den Abstand zur Spitze vermutlich unüberwindbar machen.

Offensive Hoffnung von Osman Atilgan

Trotz der aktuellen Misere zeigen sich die Akteure selbstbewusst. Der Stürmer Osman Atilgan erklärte, dass er sich sicher sei, das nächste Spiel in Erfurt zu gewinnen, sofern man die Leistung vom Samstag gegen Greifswald wiederhole. Er vertrat die Auffassung, dass die notwendige Intensität vorhanden sei. Die Spieler glauben daran, dass die Tordrohung ausreicht, um die Punkte nach Hause zu bringen. Allerdings bleibt die Umsetzung das zentrale Problem, das bisher gelöst werden musste. Die Spannung auf das nächste Spiel ist somit hoch, da jede Gelegenheit für den Aufstiegskampf genutzt werden muss.