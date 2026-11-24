Handballgemeinschaft München und TSV Ismaning starten 2027 die Spielgemeinschaft Isar Devils. Weltmeister Dominik Klein treibt die Bundesliga-Vision für den Frauenhandball voran.

Weltmeister Dominik Klein setzt die Expansion seiner handballerischen Ambitionen in München konsequent fort. Nach der Gründung der Münchner Panther für die Männerliga folgt nun der entscheidende Schritt im Damensport. Die Handballgemeinschaft München und der TSV Ismaning haben vereinbart, ihre Kräfte ab der Saison 2027/28 zu bündeln. Diese strategische Partnerschaft etabliert die neue Spielgemeinschaft HG München-Ismaning, die unter der Marke Isar Devils auflaufen wird. Das Vorhaben vereint bewährte Vereinsstrukturen mit dem Ziel, den sportlichen Aufstieg in die höchste Spielklasse zu ermöglichen.

Strukturelle Integration der Vereine zur Saison

Die Fusion der beiden Institutionen schafft eine solide Grundlage für die Zukunft des Frauenhandballs in Bayern. Die Isar Devils verbinden die gewachsenen Strukturen der Partnervereine mit dem erfolgreichen Damenhandball in der 3. Liga. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der starken Nachwuchsarbeit, die aus Ismaning stammt. Dieser Fokus auf Talente wird mit der ambitionierten Bundesliga-Vision der HG München kombiniert. Die erste Damenmannschaft der neuen Einheit wird zunächst in der 3. Liga antreten. Parallel dazu sichert die weibliche B-Jugend durch ihre Platzierung in der Jugendbundesliga den hochwertigen Nachwuchs.

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Emotionale Bindung und persönliche Motivation

Dominik Klein äußert sich begeistert über die Zusammenarbeit und erklärt seine persönliche Motivation zur Führung des Projekts. Er betont seine emotionale Verbindung zum TSV Ismaning, da er seine Ehefrau im gelb-schwarzen Trikot dieses Vereins kennengelernt hat. Die sportliche Sympathie geht weiter zurück, da Klein selbst mit Ismaning bayerischer Meister im Beachhandball wurde. Sein persönliches Credo lautet stets, Entscheidungen zum Wohl der Talente zu treffen. Diese Philosophie soll nun gemeinsam umgesetzt werden, um den Spielerinnen die bestmögliche Förderung und eine klare Perspektive bis in die Bundesliga zu bieten.

Sportliche Erfolge als Fundament der Partnership

Die Isar Devils blicken bereits auf signifikante sportliche Erfolge zurück, die als Beweis für die Qualität des Nachwuchses dienen. Im Beachhandball sicherten sich die Teams 2026 sowohl bei den Frauen als auch in der weiblichen B-Jugend den Titel des Deutschen Meisters. Diese Dominanz unterstreicht die Exzellenz der geförderten Athletinnen und dient als wichtige Referenz für die künftigen Ziele im Hallenhandball. Die Vereinigung der Ressourcen soll diese erfolgreiche Entwicklungsstruktur nun auch für die Ligaarbeit nutzbar machen. Die Kombination aus breiter Basis und Spitzenförderung bildet das Kernkonzept der neuen Organisation.

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Unternehmerische Sicht und Erhalt der Identität

Alexander Novakovic, Vorstandsmitglied des TSV Ismaning und Bundestrainer der deutschen Beach-Frauen, bewertet die Partnerschaft als Chance für strukturelles Wachstum. Er erklärt, dass ein starker Partner neue sportliche und organisatorische Möglichkeiten eröffnet. Für ihn ist entscheidend, dass die gesamte Handballabteilung vom Zusammenschluss profitiert. Der TSV Ismaning sichert sich dabei den Erhalt seiner gewachsenen lokalen Identität. Nachwuchs, Männerbereich und Breitensport bleiben feste Säulen auf diesem neuen Weg. Die Partnerschaft dient somit nicht nur der Elite, sondern der gesamten Sportfamilie.

Langfristige Strategie und Bundesliga-Zielsetzung

Die Initiative wird von Steffen Weinhold unterstützt, der bereits gemeinsam mit Klein die Münchner Panther für die Bundesliga der Männer gegründet hat. Weinhold ist Olympiabronzemedaillengewinner von 2016 und bringt wertvolle Erfahrung in den höchsten Ligen ein. Seine Beteiligung unterstreicht den ernsthaften Willen, auch im Damensport an die Spitze vorzustoßen. Der TSV Ismaning sieht in dieser Kooperation eine Möglichkeit, seine Strukturen zu modernisieren, ohne seine Wurzeln zu verlieren. Die Isar Devils sollen als Bindeglied dienen, das den Weg von der Regionalliga oder 3. Liga direkt in die Bundesliga ebnet. Dieser ambitionierte Plan erfordert jahrelange Arbeit, doch die Grundlagen sind mit der Fusion gelegt.