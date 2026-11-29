Vor neun Jahren freute sich William über Harrys Verlobung. Besonders ein Detail aus dem privaten Alltag der Brüder brachte ihn zum Scherzen.

bei einem öffentlichen Termin auf die Neuigkeiten angesprochen wurde, strahlte er über das ganze Gesicht.

"Wir freuen uns alle riesig für die beiden und wünschen ihnen in dieser aufregenden Zeit alles Glück der Welt", erklärte"Und ich persönlich hoffe, dass das bedeutet, dass er sich von meinem Kühlschrank fernhält und sich nicht mehr bei meinem Essen bedient, wie er es in den vergangenen Jahren getan hat. " verheiratet war, wusste nur zu gut, welch aufregende Monate seinem kleinen Bruder bevorstanden.

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"Es ist eine wunderbare Zeit, die man da erlebt, die Verlobung und dann die Vorbereitungen auf die Hochzeit und all das. Sie haben also viele glückliche Momente vor sich", erzählte der Prinz.