Fast 2,50 Meter Bilddiagonale für unter 1.300 Euro oder ein OLED-TV mit Ambilight für unter 1.000 Euro: Bei Media Markt gibt es zum Black Friday einige richtig gute TV-Deals.

Von OLED bis Ambilight: Bei Media Markt gibt es am Black Friday einige Fernseher zu richtig guten Preisen. Fast 2,50 Meter Bilddiagonale für unter 1.300 Euro oder ein OLED-TV mit Ambilight für unter 1.000 Euro: Bei Media Markt gibt es zum Black Friday einige richtig gute TV-Deals.

Ob für den nächsten Serienmarathon, den gemütlichen Filmabend oder ausgiebige Gaming-Sessions: Der Black Friday ist eine gute Gelegenheit, das heimische Entertainment-Setup aufzurüsten. Auch Media Markt mischt bei der Rabattschlacht ordentlich mit und reduziert zahlreiche Fernseher namhafter Hersteller. Doch nicht jedes vermeintliche Schnäppchen ist auch eines. Wir zeigen, bei welchen Angeboten der Preis stimmt.

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Warum noch ins Kino gehen, wenn die Leinwand auch ins eigene Wohnzimmer passt? Mit einer Bildschirmdiagonale von satten 98 Zoll fällt der TCL 98P8L fast schon in die Größenordnung einer Beamer-Leinwand. Dabei setzt der Hersteller auf eine Kombination aus Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und Quantum Dots, die hohe Kontraste und eine satte Farbdarstellung ermöglichen soll. Auch für Spielernaturen ist der XXL-Fernseher interessant: Bei 4K-Auflösung sind mit entsprechender Hardware bis zu 144 Hertz möglich.

Ein Onkyo-Soundsystem mit integriertem Subwoofer ist ebenfalls an Bord. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Für 1.299 Euro inklusive Versand gibt es den TCL 98P8L zum Bestpreis.

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Allerdings erreichte der TV diesen Tiefstand auch schon Ende Oktober. Noch eine Nummer größer und technisch aufwendiger ausgestattet ist der TCL 75C8L. Die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung lässt sich mit 2.584 Dimming-Zonen etwa besonders kleinteilig regeln. Das soll unter anderem sicherstellen, dass helle Objekte vor dunklem Hintergrund weniger stark überstrahlen. Auch abseits der Bildtechnik hat der TCL einiges zu bieten.

Beim Sound setzt der Hersteller auf eine Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen, für Gaming stehen 4K-Auflösung mit bis zu 144 Hertz und VRR zur Verfügung. Mit 1.499 Euro inklusive Versand erreicht der TCL 75C8L zum Black Friday erneut seinen Bestpreis. Zu diesem Kurs war der Fernseher allerdings bereits im Oktober erhältlich. LG gehört zu den bekanntesten Herstellern von OLED-Fernsehern.

Die C-Serie positioniert sich unterhalb der High-End-Modelle der G-Reihe, bringt aber bereits zahlreiche Features für anspruchsvolle Filmfans und Gamer mit. Dank der selbstleuchtenden OLED-Pixel sind perfekte Schwarzwerte möglich – besonders bei dunklen Filmszenen spielt die Technik ihre Stärken aus. Mit vier HDMI-Anschlüssen samt HDMI-2.1-Funktionen eignet sich der 65-Zöller auch für Gaming-Setups. Das Panel arbeitet nativ mit 120 Hertz, mit variabler Bildwiederholrate sind sogar bis zu 165 Hertz möglich.

Für den LG OLED65C67LA verlangt Media Markt aktuell 1.399 Euro inklusive Versand – ein Tiefpreis im aktuellen Shop-Vergleich. Bei einer Rabattaktion im Oktober war der OLED-TV mit rund 1.344 Euro allerdings schon etwas günstiger zu haben. Wer noch mehr OLED-Kinofeeling möchte, findet bei Media Markt auch die größere Variante des LG C6 im Black-Friday-Angebot. Der 77-Zöller bietet mit knapp zwei Metern Bilddiagonale ordentlich Platz für Filme, Serien und Videospiele.

Ein weiterer Unterschied zum 65-Zoll-Modell: LG spendiert der größeren Variante den sogenannten Brightness Booster Pro, der eine höhere Bildhelligkeit erzeugen soll. Abseits davon ist die Ausstattung weitgehend identisch. Mit 1.899 Euro inklusive Versand gibt es den LG OLED77C67LA bei Media Markt zum Tiefpreis. Die bisherige Bestmarke liegt bei rund 1.848 Euro aus einer Rabattaktion im Oktober.

Ein Fernseher, der nicht nur Farbe auf den Bildschirm bringt: Das Alleinstellungsmerkmal vieler Philips-TVs ist das sogenannte Ambilight. Dabei beleuchten LEDs auf der Rückseite des Fernsehers die Wand passend zum aktuellen Bildinhalt. Das lässt das Bild optisch größer wirken und beschert gerade bei abendlichen Filmsessions ein zusätzliches Kinofeeling. Beim Philips 55OLED761/12 gibt es die Lichtspielerei in Kombination mit einem 55 Zoll großen OLED-Panel.

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Neben Dolby Vision und HDR10+ Adaptive stehen mit 4K bei bis zu 120 Hertz und VRR auch wichtige Gaming-Funktionen zur Verfügung. Bei Media Markt kostet der Ambilight-OLED aktuell 929,99 Euro inklusive Versand. Damit gibt es den Philips zum Bestpreis. Bei anderen Händlern fallen teilweise noch zusätzliche Versandkosten an.

Für das besondere Lichtspiel im Wohnzimmer muss es nicht unbedingt ein teurer OLED-Fernseher sein. Auch der Philips 55PQS8651/12 bringt dreiseitiges Ambilight mit. Statt eines OLED-Panels kommt hier ein LCD-Display mit Quantum Dots zum Einsatz, das laut Hersteller eine besonders farbenfrohe Bilddarstellung ermöglichen soll. Abstriche müssen vor allem Gaming-Fans machen: Das Panel arbeitet nativ mit 60 Hertz, 4K-Gaming mit 120 Hertz ist nicht möglich.

Dafür kostet der QLED deutlich weniger als das OLED-Pendant aus eigenem Hause. Mit 499 Euro inklusive Versand gibt es den Philips-Ambilight-TV bei Media Markt zum Bestpreis. Auch Saturn bietet den 55-Zöller zu diesem Kurs an, günstiger ist er derzeit im Preisvergleich nicht zu finden. Der Black Friday fällt 2026 auf den 27.

November, wie immer unmittelbar nach Thanksgiving in den USA. Doch längst ist die Rabattaktion kein eintägiges Ereignis mehr. Händler wie Amazon, Ebay und Media Markt haben den gesamten November zum "Black Month" erklärt und die Schnäppchenjagd ausgedehnt. Das sind in dieser Zeit die wichtigsten Termine:Über den gesamten Black Month locken zahlreiche Händler mit hohen Preisnachlässen.

Zwar ist nicht jeder Deal so gut, wie so manch hoher Streichpreis ihn erscheinen lässt, doch wer Angebote gezielt vergleicht, kann rund um den Black Friday viele echte Schnäppchen machen.