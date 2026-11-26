Pirouette oder doch eher Popo-Platscher? Auf jedem Level kann Schlittschuhlaufen Spaß machen - und in Hessen geht es im Winter an vielen Orten.

Pirouette oder doch eher Popo-Platscher? Auf jedem Level kann Schlittschuhlaufen Spaß machen - und in Hessen geht es im Winter an vielen Orten. Bad Orb/Lauterbach/Frankfurt - Lust, mal wieder die Schlittschuhe auszupacken?

Sich fühlen wie Eishockeyspieler Wayne Gretzky oder Eiskönigin Elsa? Das geht in der Vorweihnachtszeit an einigen Orten in Hessen. Ein paar Beispiele. In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich der Alea-Park in Bad Orb wieder in eine Eislaufbahn.

Advertisement

Advertisement

Vom 14. November bis zum 20. Dezember können dort Anfänger und Fortgeschrittene, Junge und Alte ihre Runden auf der Eisfläche drehen. Wer keine Schlittschuhe besitzt, kann sie vor Ort ausleihen.