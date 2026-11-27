Das letzte Stück der Vorlandbrücke auf der linken Rheinseite ist abgebrochen. Die Anschlusstelle ist ab Montag gesperrt.

Die Abbrucharbeiten an der Bonner Nordbrücke sind vorerst abgeschlossen. Dabei wurden rund 28.000 Kubikmeter Beton und ca. 5.000 Tonnen Betonstahl zerkleinert und abtransportiert. Mit dem Überbau über der Römerstraße ist das letzte Teilstück der rund 660 Meter langen Vorlandbrücke weg.

Dreieinhalb Monate hatte der Abriss seit dem Start am 10. August gedauert. -Auerberg ist ab Montag, dem 30.11. gesperrt - voraussichtlich bis Januar 2027. In der Zeit sollen die letzten Aufräumarbeiten nach dem Abriss der Vorlandbrücke stattfinden.

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Umleitungen für eine Auffahrt über die Anschlussstelle Bonn-Nord sind ausgeschildert.