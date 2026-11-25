Während den Weihnachtsmärkten in Nürnberg und Fürth freie Parkplätze in der Innenstadt zu finden, ist schwierig. Der Flughafen Nürnberg will Abhilfe schaffen – und bietet günstige Tarife.

Während den Weihnachtsmärkten in Nürnberg und Fürth freie Parkplätze in der Innenstadt zu finden, ist schwierig. Der Flughafen Nürnberg will Abhilfe schaffen – und bietet günstige Tarife.

Wie der Airport jetzt mitteilt, sollen Autofahrerinnen und Autofahrer beim sogenannten „Advents-Parken“ die Möglichkeit haben, ihr Auto am Flughafen abzustellen, um dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Christkindlesmarkt in Nürnberg oder dem Weihnachtsmarkt in der Nachbarstadt Fürth zu gelangen. Statt an überfüllten Parkhäusern oder zugeparkten Straßenrändern zu verzweifeln, sollen die Besucherinnen und Besucher ihre Autos „einfach, günstig, stressfrei“ am Airport abstellen können, wie es in einer Mitteilung des Flughafens heißt.

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Weiter wird darin erklärt, dass sich zum Parken vor allem das Parkhaus P2 eigne. Von dort seien es nur wenige Schritte zu den Haltestellen des ÖPNV direkt am Flughafen-Terminal. So bringe etwa die U-Bahn-Linie U2 die Menschen innerhalb von zwölf Minuten zum Nürnberger Hauptbahnhof, von dem aus der Christkindlesmarkt fußläufig zu erreichen ist. Wer zum Fürther Weihnachtsmarkt in der dortigen Innenstadt fahren möchte, solle die Buslinie 33 nehmen, die einen innerhalb von rund 30 Minuten zum Hauptbahnhof Fürth transportiere.

Und was kostet die Aktion für die Autofahrer? Nach Angaben des Flughafens kostet eine Stunde Parken einen Euro. Damit liegt der Flughafen teils deutlich unter den Parkgebühren der Innenstädte. Die vergünstigten Parkpreise gelten demnach vom 26.

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November bis zum 24. Dezember. Autofahrer können maximal zehn Stunden am Flughafen parken. Der Einfahrtszeitpunkt müsse dabei zwischen 8.30 und 20 Uhr liegen und die Ausfahrt zwischen 10 und 23.59 Uhr erfolgen, erklärt der Flughafen..

Der Nürnberger Christkindlesmarkt startet am Freitag, den 27. November, und geht bis zum Donnerstag, 24. Dezember. Der Fürther Weihnachtsmarkt dauert vom Donnerstag, 26. November, bis Mittwoch, 23. Dezember.