High Tide veröffentlicht Rekordquartal: Umsatz und Margen stark gesteigert

High Tide Inc. meldet für das zweite Geschäftsquartal 2026 einen Umsatzrekord von 179,3 Millionen US-Dollar und eine Bruttomarge von 27 Prozent. Die deutsche Tochter Remexian und das kanadische Einzelhandelsgeschäft zeigen kräftiges Wachstum. Zudem sichert sich das Unternehmen eine Kreditfazilität über 40 Millionen US-Dollar für die globale Expansion.

High Tide Inc. veröffentlichte beeindruckende Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 und unterstreicht damit seine führende Position in der Cannabis branche. Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 179,3 Millionen US-Dollar, ein Wachstum von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Bruttomarge stieg auf 27 Prozent, was den höchsten Wert seit acht Quartalen darstellt. Besonders hervorzuheben ist die Performance der deutschen Tochtergesellschaft Remexian Pharma GmbH, die einen Umsatz von 31,6 Millionen US-Dollar erreichte und damit ihre Margen deutlich steigern konnte.

Zudem verzeichnete das Unternehmen einen positiven freien Cashflow und positive Nettoeinnahmen. Im kanadischen Einzelhandel wuchs die Mitgliederbasis des Cabana Club auf über 2,65 Millionen Mitglieder, während die ELITE-Mitgliederzahl um 84 Prozent auf mehr als 178.000 anstieg. Insgesamt hält High Tide weiterhin einen führenden Marktanteil von 12 Prozent im Cannabis-Einzelhandel in den fünf kanadischen Provinzen, in denen es tätig ist.

Als strategisches Highlight sicherte sich das Unternehmen eine vorrangig besicherte Kreditfazilität über 40 Millionen US-Dollar von der Bank of Montreal, um sein verwässerungsfreies Wachstum weiter voranzutreiben. CEO Raj Grover betonte die Stärke der diversifizierten Wachstumsstrategie, die es High Tide ermögliche, in verschiedenen Regionen auf hohem Niveau zu operieren.

Durch die Integration von Remexian wurden Lieferketten optimiert, Zwischenhändler eliminiert und Biomasse zu deutlich niedrigeren Kosten beschafft, was zu operativen und finanziellen Zielen führte, die etwa 90 Tage vor dem internen Zeitplan erreicht wurden. Der stationäre Einzelhandel in Kanada übertraf den Gesamtmarkt erneut in praktisch allen wichtigen Kennzahlen. Trotz der bereits erreichten Marktführerschaft in Kanada und Deutschland sieht Grover weiteres Wachstumspotenzial und beobachtet aktiv europäische Märkte für eine globale Expansion.

Die langfristige Partnerschaft mit einer führenden Bank stärke die finanzielle Basis für diese Ambitionen. Die finanziellen Highlights des Quartals zeigen ein klares Bild: Der Umsatz erreichte trotz saisonaler Effekte und dreier weniger Tage einen Rekordwert und markierte das vierte Quartal in Folge mit neuem Höchststand. Der Bruttogewinn stieg um 36 Prozent auf 48,4 Millionen US-Dollar. Im Segment für medizinisches Cannabis verbesserte sich die Bruttomarge von 12 Prozent im ersten Quartal auf 27 Prozent im zweiten Quartal.

Das bereinigte EBITDA erreichte mit 13,9 Millionen US-Dollar ebenfalls einen Rekordwert. Diese Zahlen unterstreichen die operative Effizienz und die Fähigkeit des Unternehmens, von Skaleneffekten zu profitieren. Die Kombination aus starkem Umsatzwachstum, steigenden Margen und positivem Cashflow positioniert High Tide nachhaltig als profitablen Akteur in einem sich entwickelnden Markt. Die Suisse Excellence (ELITE) im kanadischen Markt und die Integration von Remexian in Deutschland sind dabei zentrale Säulen dieser Erfolgsgeschichte





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