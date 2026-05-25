High Traffic on the Weekend: Expect Heavy Traffic in Bavaria Even After the Holidays

The ADAC expects heavy traffic in Bavaria over the weekend, with one day being particularly affected. The Brenner, the main route to the south, is expected to be particularly busy due to the blockade. Travelers should avoid the Brenner route on Saturday to avoid traffic congestion.

Erhöhte Staugefahr am Wochenende: An diesem Tag gibt es in Bayern den meisten Verkehr Auch nach Pfingsten bleibt es auf Bayerns Straßen voll. Am Wochenende rechnet der ADAC erneut mit viel Verkehr.

Ein Tag ist dabei besonders betroffen. Nach dem Feiertagswochenende sollten Autofahrer laut dem ADAC aber zunächst nicht davon ausgehen, dass sich die Lage auf den Straßen entspannt. Der Automobilclub geht davon aus, dass das Verkehrsaufkommen auch weiterhin hoch bleibt. Der Brenner gilt als die wichtigste Verbindung in den Süden.

Der ADAC geht davon aus, dass einige Urlauber wegen der Sperrung bereits am Freitag, 29. Mai, auf den Straßen sein werden, um der Blockade zu entgehen. Deshalb könne es laut dem ADAC am Freitag "besonders kritisch" auf den Straßen werden. Dabei geht der ADAC davon aus, dass sich der Verkehr bereits ab Freitagmittag verdichtet, was zu langen Staus führen kann.

Die Lage soll bis in die Abendstunden anhalten. Auch am Sonntag, 31. Mai, könne es zu einem ähnlichen Effekt kommen. Durch die Brennerblockade geht der ADAC zudem von Rückstaus auf den Zubringerstrecken in Österreich, im Süden Deutschlands und auch auf der Route in Italien in Richtung Norden aus.

Der ADAC empfiehlt, "die An- und Abreise über die Brennerroute am Samstag unbedingt zu vermeiden.

" Betrachtet werden die A3 zwischen Passau und dem österreichischen Linz sowie die A6 zwischen Mannheim, Heilbronn und Nürnberg. Auch auf der A7 zwischen Füssen/Reutte und Ulm rechnet der ADAC mit besonders viel Verkehr. Ebenfalls betroffen sind die A8 zwischen Karlsruhe, Stuttgart, München und Salzburg und die A99 am Autobahnring München. Laut dem ADAC sollten sich auch Urlaubsrückkehrer auf Wartezeiten an der deutschen Grenze einstellen. Wegen der Grenzkontrollen könne es zu Verzögerungen kommen





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