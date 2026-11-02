Highland Metals Limited: Askari Metals wechselt Namen zu Neofassung

Askari Metals wird ab November 2026 Highland Metals Limited heißen. Das Bergbauunternehmen fokussiert sich auf Gold, Kupfer und kritische Metalle in Äthiopien und Namibia.

Das australische Bergbau - und Explorationsunternehmen Askari Metals gibt einen wichtigen strategischen Schritt bekannt. Mit Wirkung vom 3. November 2026 wird die Gesellschaft ihren offiziellen Namen in Highland Metals Limited ändern. Dieser Wechsel der Unternehmensidentität soll die neue Ausrichtung des Geschäftsmodells sowie die Weiterentwicklung des Portfolios deutlich widerspiegeln. Der Fokus liegt dabei auf den Rohstoffen Gold, Kupfer und weiteren kritischen Metallen.

Neue Identität und Aktienhandel

Nach Angaben des Unternehmens werden die Wertpapiere ab dem Stichtag unter dem neuen Firmennamen Highland Metals Limited an der australischen Börse gehandelt. Es ist wichtig hervorzuheben, dass die bestehenden Rechte und Beteiligungen der Aktionäre durch diese Umstellung nicht berührt werden. Die Anteilseigner müssen daher keinerlei Maßnahmen unternehmen, da ihre Anteile unverändert weiterbestehen. Executive Director Gino D'Anna erklärte in einer Stellungnahme, dass die Umbenennung den Beginn eines neuen Kapitels markiere. Die neue Unternehmensidentität entspreche der weiteren strategischen Ausrichtung des Geschäfts besser.

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Highland Metals wolle sein Mineralportfolio weiterentwickeln und die bisherige Strategie unter dem neuen Namen fortsetzen. Der Wechsel des Namens ist somit kein Zeichen für einen fundamentalen Wechsel der Geschäftsidee, sondern vielmehr eine Anpassung der öffentlichen Wahrnehmung an die wachsende Bedeutung der kritischen Metalle und der bestehenden Gold- und Kupferprojekte. Dies unterstreicht den Wunsch des Managements, die Relevanz der Rohstoffe in einer sich wandelnden Energiewelt klarer zu kommunizieren.

Hauptprojekt Nejo in Äthiopien

Das Hauptprojekt des Unternehmens ist Nejo, das sich auf dem Arabisch-Nubischen Schild in Äthiopien befindet. Nach Unternehmensangaben umfasst das Projektgebiet ein rund 1.200 Quadratkilometer großes Areal. Dieses Gebiet umschließt die Tulu-Kapi-Goldmine, über die 1,7 Millionen Unzen Gold berichtet werden. Zudem liegt das Projekt in Streichrichtung der Kurmuk-Mine, die als 3,4 Millionen Unzen aufweist. Es ist jedoch entscheidend zu betonen, dass diese Mengen sich auf benachbarte Minen beziehen und nicht auf eine eigene Mineralressource des Nejo-Projekts.

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In einer Unternehmensmeldung vom 19. Oktober 2026 berichtete Askari Metals, dass das Genehmigungsverfahren für bodenverändernde Explorationsarbeiten bei Nejo gut voranschreite. Nach Erteilung der Genehmigung wird das Unternehmen Diamantbohrungen, Schürfgräben, geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen beginnen. Ziel dieser Aktivitäten ist es, mehrere vorrangige Zielgebiete für Gold und Kupfer detailliert zu untersuchen. Diese Arbeiten sind ein wesentlicher Bestandteil der Erkundungsstrategie für die kommenden Jahre.

Kritische Metalle am Uis-Projekt

Neben den afrikanischen Goldprojekten spielt das Uis-Projekt in Namibia eine zentrale Rolle im Portfolio. Das Uis-Projekt befindet sich vollständig im Eigentum des Unternehmens. Es liegt im Cape-Cross-Uis-Pegmatitgürtel und richtet sich auf die Gewinnung von Zinn, Tantal, Lithium, Rubidium und Cäsium. Diese Metalle gelten als kritisch für die moderne Technologieindustrie und die Energiespeicherung. Das Projekt liegt nahe der von Andrada Mining betriebenen Uis-Zinnmine.

Die Infrastruktur für das Uis-Projekt ist durch befestigte Straßen mit dem Tiefwasserhafen Walvis Bay verbunden, was den logistischen Transport erleichtert. In einer Unternehmensmeldung vom 3. September 2026 wurde berichtet, dass die Bodenuntersuchungen in einem Teil des Projektgebiets bereits zu rund 75 Prozent abgeschlossen waren. Gleichzeitig schritten Schürfgräben am Kestrel-Ziel sowie geologische Kartierungen und Gesteinsproben voran. Das Unternehmen hatte zudem Bohrungen an mehreren vorrangigen Zielgebieten vorbereitet.

Ausblick und nächste Schritte

Highland Metals wird, wie Executive Director Gino D'Anna betonte, die bisherige Unternehmensstrategie unter dem neuen Namen fortsetzen. Bei Nejo stehen zunächst die Erlangung der erforderlichen Genehmigung und der anschließende Beginn der Feldarbeiten im Mittelpunkt der Aktivitäten. Diese Schritte sind notwendig, um die Explorationsergebnisse quantifizieren zu können. Bei Uis sollten die laufenden Untersuchungen dazu dienen, weitere Bohrziele zu bestimmen und die geologischen Zusammenhänge zu verstehen.

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Die Ergebnisse der geplanten Bohrungen und Laboranalysen werden genauere Daten zur Ausdehnung und zu den Gehalten der Mineralisierung liefern. Diese Daten sind entscheidend, um zu bewerten, ob sich die identifizierten Zielgebiete zu belastbaren Mineralressourcen weiterentwickeln lassen. Die Fortsetzung der bestehenden Strategie zeigt die Kontinuität im Management und die Zuversicht in die wirtschaftliche Potenzialität der Projekte in Äthiopien und Namibia.