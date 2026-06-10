Der Jahresbericht 2025 von Highlight Communications enthüllt erhebliche Unsicherheiten: 74,5 Millionen Franken Bankverbindlichkeiten, 57,5 Millionen Euro offene Lizenzkosten bei Sport1 und massive Verluste im digitalen Segment. CEO Burgener betont regulatorische Transparenz, verweigert jedoch Details zu Vertragspartnern.

Der jüngste Geschäftsbericht von Highlight Communications für das Wirtschaft sjahr 2025 zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Offenheit aus, die in der Unternehmenswelt selten zu finden ist.

Statt der üblichen verklausulierten Selbstdarstellung wird hier ein klares Bild der finanziellen Situation gezeichnet: Das Unternehmen sieht sich mit erheblichen Unsicherheiten konfrontiert, die die Fortführung der Geschäftstätigkeit grundsätzlich infrage stellen könnten. Kern der Problematik ist die Liquiditätslage: Es besteht erheblicher Zweifel, ob die vorhandenen Mittel ausreichen, um den operativen Betrieb für das kommende Jahr zu decken.

Darüber hinaus muss das Unternehmen Ende November 74,5 Millionen Schweizer Franken an ein Konsortium von Banken zurückzahlen, ein Termin, dessen Erfüllung bisher nicht gesichert ist. Ein zweites, ebenso gravierendes Risiko resultiert aus den Lizenzverbindlichkeiten im Sportsegment. Highlight Communications hält neben dem Filmgeschäft die Sport1 Medien GmbH sowie den Sportvermarkter TEAM. Für die Sport1 Medien GmbH stehen noch offene Lizenzforderungen von 57,5 Millionen Euro aus, die bereits fällig sind.

Die geplante Restrukturierung oder Verlängerung dieser Verbindlichkeiten ist derzeit unklar, sodass sie als ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor für die Unternehmensfortführung gilt. Die Komplexität wird durch die Tatsache erhöht, dass die Lizenzforderungen durch Aktien der Sport1 Digital GmbH besichert sind und gleichzeitig der Firmenwert der Sport1 Medien GmbH auf null reduziert wurde - ein drastischer Rückgang von zuvor 84,5 Millionen Schweizer Franken innerhalb eines Jahres. Diese Entwicklungen lassen Zweifel an möglichen Sicherheiten aufkommen, die Investoren in Krisenzeiten normalerweise verlangen.

Auch das digitale Geschäft des Unternehmens ist stark rückläufig. Der Online‑Casino‑Betreiber Jackpot50 wurde eingestellt und vollständig abgeschrieben. Im Digital‑Segment von Sport1 sank der monatliche Besucherstrom im vergangenen Jahr auf durchschnittlich 67,3 Millionen, was einem Rückgang von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Anzahl der Video‑Aufrufe fiel sogar um 27 Prozent.

Diese Zahlen stehen im Kontrast zu einem generell wachsenden Markt und deuten auf signifikante Marktanteilsverluste hin. CEO Bernhard Burgener betont, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Berichtspflichten erfüllt wurden, verweist jedoch aus Gründen des Datenschutzes und bestehender Vertraulichkeitsvereinbarungen auf eine begrenzte Auskunft zu den konkreten Vertragspartnern. Die Unklarheit darüber, wer derzeit die Besicherung der Sport1 Digital GmbH hält - ob das Unternehmen selbst, ein Verband oder eine andere Organisation - bleibt bestehen und wird von Beobachtern mit Argusaugen verfolgt.

Angesichts dieser vielschichtigen Herausforderungen muss das Management rasch Maßnahmen zur Liquiditätsbeschaffung, Schuldenerleichterung und strategischen Neuausrichtung finden, um das Fortbestehen des Konzerns zu sichern





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