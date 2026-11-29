Highlight für Star-Wars-Fans: Auf so ein Angebot hätte ich warten sollen
Tolles Lego-Raumschiff für alle Fans der Star-Wars-Prequels.
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Wer Star Wars und Lego liebt, kann auf Amazon sparen. Das Set „Jango Fetts Sternenschiff“ kostet aktuell nur 49,83 Euro anstelle von 69,99 Euro ( Für Star-Wars-Fans, die ihre Sammlung um ein ikonisches Schiff aus der Prequel-Trilogie erweitern möchten707 Teilen . Lego stuft es für die Altersklasse 9 Jahre und älter ein. Im Cockpit der Slave 1 finden sowohl Jango als auch Boba Platz.
Als dritte Minifigur ist der Kaminoaner Lama Su enthalten. Zusätzlich zu dem Raumschiff umfasst das Set einen Service-Gleiter, der gleichzeitig als Präsentationsständer dient. Auf der Rückseite befindet sich außerdem ein Griff, sodass Kinder das Schiff umherfliegen lassen können. Zusätzliche Play-Features sind die vier Blaster, die Lego-Steine schießen und abwerfbare seismische Bomben.
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