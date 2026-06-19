Highway 50 Gold Corp. startet Bohrprogramm auf Gold-Knob-Projekt in Nevada

Phase-I-Bohrkampagne mit 5.000 Metern soll Goldmineralisierung erweitern und tiefes Goldsystem testen.

Die Highway 50 Gold Corp. (TSXV: HWY) hat den Beginn eines umfassenden Bohrprogramm s auf ihrem zu 100 % eigenen Gold -Knob-Projekt im Norden Nevada s bekannt gegeben.

Das Projekt liegt in einer der produktivsten Goldregionen der Welt und zeigt geologische Ähnlichkeiten mit den benachbarten Bezirken Turquoise Ridge und Cortez. Die erste Phase des Programms umfasst 10 bis 15 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.000 Metern. Die Bohrungen zielen darauf ab, die bekannte Goldmineralisierung entlang eines fünf Kilometer langen Streichens zu erweitern und gleichzeitig die Hypothese des Unternehmens zu testen, dass sich in der Tiefe ein bedeutendes Goldsystem befindet.

Die meisten Löcher werden zwischen 180 und 425 Meter tief sein, abhängig von den Bodenbedingungen. Das Gold-Knob-Projekt beherbergt Goldmineralisierungen sowohl in den Gesteinen der oberen Platte (Valmy) als auch der unteren Platte (Comus). Diese Gesteinseinheiten sind an der Oberfläche und in früheren Bohrungen über eine Länge von etwa fünf Kilometern nachweisbar. Es handelt sich um dieselben Wirtsgesteine, die auch im Turquoise-Ridge-Distrikt vorkommen, einem der bedeutendsten Goldbergbauregionen Nevadas.

Auf regionaler Ebene zeigt das Projekt tiefe krustale Ähnlichkeiten mit dem nahe gelegenen Cortez-Distrikt, einschließlich der Überschneidung des Caetano-Trogs mit dem Northern Nevada Rift Central. Diese strukturelle Konstellation wird von Geologen als entscheidend für die Entstehung großer Goldvorkommen angesehen. Der qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 ist Gordon P. Leask, P.Eng. , President und CEO des Unternehmens, der die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Meldung geprüft und freigegeben hat.

Highway 50 Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das von einem Team erfahrener Explorateure und Minenfinder geleitet wird. Der Explorationsplan basiert auf über 35 Jahren Erfahrung in Nevada und konzentriert sich auf Durchbrüche beim Verständnis der Krustenarchitektur im Norden Nevadas. Das Unternehmen ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol HWY notiert. Die aktuelle Bohrkampagne stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar, da sie das Potenzial hat, die Ressourcenbasis signifikant zu erweitern.

Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet, da sie Aufschluss über die Tiefenerstreckung der Goldmineralisierung geben könnten





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Gold Bohrprogramm Nevada Exploration Highway 50 Gold

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